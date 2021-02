Elisa Isoardi parteciperà all’imminente Isola dei Famosi. La notizia sembra ormai certa, ma non finisce qui: per la soubrette possibile futuro in Mediaset con conseguente addio alla Rai?

Ormai non ci sono più dubbi: dopo la passerella di “Ballando con le Stelle” Elisa Isoardi è pronta all’Isola dei Famosi. Una nuova avventura per la presentatrice, che (anche se non è ufficiale) farà parte del cast del prossimo grande reality di Mediaset. L’Isola 2021 partirà il prossimo 8 marzo, e le voci sono sempre più insistenti.

Ma non dovrebbe finire qui, perché oltre all’Isola in Honduras, per Elisa Isoardi si prepara un futuro in Mediaset. La conduttrice, infatti, come riporta TvBlog, si prepara a dire addio ala Rai e rimanere stabilmente nella casa del Biscione, con un futuro come conduttrice di un programma simile alla “Prova del cuoco” in cui è stata protagonista.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi per dire addio alla Rai

Ma si parla anche di una sua partecipazione a “Mattino 5″ (al posto di Federica Panicucci) o di un pgoramma su Rete 4. Anche in questo caso zero conferme, ma per la bella conduttrice sembra prepararsi a tutti gli effetti il rilancio. La Isoardi, nota per la sua love story con il leader della Lega Matteo Salvini, era finita un po’ ai margini della Rai.

L’occasione di “Ballando con le Stelle”, dove è arrivata in finale, è stata utile per rilanciare un po’ la sua immagine e tornare “in auge”. Dopo qualche apparizione in altri programmi Rai (come I soliti Ignoti l’altra sera) per la bella Elisa una ghiotta possibilità con la partecipazione all’Isola dei Famosi, il super reality di Canale 5 che metterà alla prova le sue doti di “sopravvivenza”, con l’obiettivo di perdurare anche con una carriera in Mediaset.