Al GF VIP la storia di Andrea Zenga e della sua famiglia ha fatto appassionare tutti. Oggi racconta la sua verità l’ex di Roberta Termali, l’imprenditore Andrea Accorroni.

Questa è una storia davvero molto particolare e che ha fatto appassionare milioni di telespettatori. Il tutto era iniziato con il racconto di Andrea Zenga che timidamente aveva parlato dei proprio dissapori con il suo papà e del fatto che erano anni che non si parlavano.

Il papà del giovane Andrea, il leggendario calciatore ed allenatore, Walter Zenga era anche intervenuto durante il consueto appuntamento settimanale con la casa del Grande Fratello Vip, dove aveva raccontato la sua versione dei fatti. Versione che però non è stata davvero molto apprezzata dal pubblico.

C’erano state anche particolari dichiarazioni da parte della prima moglie di Walter Zenga che aveva fatto delle accuse molto importanti contro Roberta Termali. Ora invece ha deciso di raccontare la sua verità l’ex marito della donna, Andrea Accoroni.

GF VIP, l’ex marito di Roberta Termali si esprime su Walter ed Andrea Zenga

Nel caso Zenga è infatti intervenuta a gamba tesa anche l’ex marito di Roberta Termali, la mamma di Andrea. L’imprenditore ha rilasciato infatti una intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Nuovo” che è stata anticipata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

Nell’intervista Andrea Accorroni ha raccontato la propria verità esprimendo la propria opinione e facendone anche una ricostruzione dei fatti. L’imprenditore ha avuto una relazione e si è poi sposato con la mamma di Andrea Zenga subito dopo che quest’ultima si era lasciata con Walter Zenga.

L’intervento a gamba tesa dell’ex di Roberta Termali è iniziato con un tagliente: “Sono contro questa guerra mediatica”. Per poi continuare con: “È orrendo che due figli accusino così il padre. I genitori commettono errori, ma vanno perdonati”.

L’imprenditore si è esposto dicendo che l’origine dei dissapori in famiglia debba essere ricercata nel rapporto tra Walter Zenga e Roberta Termali. Secondo infatti il parere di Accoroni “i figli non sono mai colpevoli, ma solo le vittime”.

Secondo quanto dichiarato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, l’imprenditore ha sostenuto che i due uomini a confronto avrebbero dovuto trovare un punto di incontro per chiarirsi, fare pace e perdonarsi a vicenda. Una solta di tranquillità ed armonia raggiungibile col confronto costruttivo.

Un particolare che di certo non è passato inosservato è il fatto che anche lui abbia invitato gli Zenga a sentire anche la storia dal punto di vista del loro papà e non solo della loro mamma. Il tutto ricordando, inoltre, che Andrea Zenga “non è un Vip. Se si trova nel reality lo deve al cognome che porta”. “Lo penso io e credo anche il resto di Italia” dichiara l’ex della Termali.

Si prospetta un nuovo confronto in vista? Sembra che la vicenda degli Zenga non abbia ancora trovato una fine, ma che anzi, sia in una fase di nuovo inizio.