La cantante Syria denuncia su Instagram: “Mio padre picchiato selvaggiamente, 10 giorni di prognosi. E’ una vergogna”

Una bruttissima giornata per il padre della cantante Syria. Su Instagram, l’artista romana ha denunciato un gravissimo episodio: suo padre è stato selvaggiamente picchiato davanti a un bar a Roma. Syria ha pubblicato delle “stories” sul social network nel quale racconta il grave episodio, avvenuto davanti al bar “Vanni” nella Capitale.

Il padre della cantante è stato aggredito selvaggiamente da un uomo che stazionava davanti l’esercizio senza mascherina. Non si conosce bene la dinamica, ma qualcuno ha sicuramente rimproverato l’uomo, che ha poi reagito con violenza scagliandosi contro l’anziano padre della cantante.

Il padre di Syria picchiato da un uomo che non indossava la mascherina

Non è chiaro se è stato il papà della cantante a richiamare l’uomo per non indossare la mascherina, oppure qualche altro presente. Di certo, purtroppo, c’è che l’aggressione è stata subita dal padre della nota cantante, molto attiva sui social. Syria ha documentato il tutto parlando di “grave vergogna” e spiegando che suo padre ha ricevuto 10 giorni di prognosi.

Nelle storie su Instagram, l’artista romana ha pubblicato le foto dell’uomo, col volto visibilmente tumefatto dalle percosse subito e chiaramente sconvolto dalla brutale e incivile aggressione. La famiglia ha sporto denuncia e si sta lavorando per identificare l’aggressore. Seguiranno aggiornamenti.