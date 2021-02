Elisa Isoardi, ospite di Amadeus nel programma I Soliti Ignoti, in onda su Rai Uno, è impazzita di gioia dopo aver vinto una cifra record

Serata di festa per Elisa Isoardi, che ha partecipato come ospite vip al programma I Soliti Ignoti, in onda tutte le sere su Rai Uno dopo il telegiornale. La trasmissione è da anni condotta da Amadeus, in questa edizione, per questioni legate alle norme anti-covid, i concorrenti non sono selezionati attraverso dei provini ma sono dei vip.

Nella puntata di giovedì 11 febbraio è toccato ad Elisa Isoardi giocare. Naturalmente i vip guadagnano soltanto il gettone di presenza, l’intera vincita viene devoluta ogni sera ad un ente diverso. Nel caso dell’ex presentatrice de La Prova del Cuoco, l’importo è stato interamente devoluto all’Ospedale Spallanzani di Roma per la lotta contro il Covid.

La gioia della Isoardi coinvolge anche Amadeus. Ha vinto più di 150 mila euro

L’esultanza di Elisa Isoardi dopo la vincita a I Soliti Ignoti non è passata inosservata. Le foto scattate in diretta quando ha capito di aver vinto hanno fatto il giro del web. La Isoardi ha portato a casa una vincita di 157 mila euro, che sarà devoluta interamente all’Ospedale Spallanzani per la lotta contro il Covid.

Nel corso del programma, il concorrente deve indovinare il mestiere di otto personaggi misteriosi. Più mestieri riesce ad abbinare al personaggio corretto, più aumenta il montepremi. In base alla difficoltà, infatti, ogni identità ha un valore, che può raggiungere anche una quota di 100 mila euro. Questo capita quando gli autori ritengono che sia molto complicato indovinare il mestiere dell’ignoto senza aiuti.

Il concorrente può sfruttare una serie di aiuti, quello più importante permette all’ignoto di parlare di alcuni dettagli del suo lavoro. Al termine dell’indagine, il montepremi può essere portato a casa se si indovina il parente misterioso. Uno degli otto personaggi in sala, infatti, ha una qualsiasi parentela con un nono sconosciuto.

Se il concorrente riesce ad azzeccare il parente misterioso, vince il montepremi. Anche in questo caso può sfruttare alcuni aiuti, che però vanno ad abbassare la vincita finale. Si può scegliere di eliminare quattro ignoti su otto e chiedere quale sia il grado di parentela. Poi bisogna indicare il parente e sperare di aver indovinato.

Elisa Isoardi ha completato questo percorso alla grande, riuscendo a giocare per un montepremi di 157 mila euro. Dopo un po’ di indecisione, ha indicato anche il parente misterioso ed ha aspettato fiduciosa che Amadeus le comunicasse l’esito delle indagini. Dopo averle comunicato la vittoria, la Isoardi ha iniziato a saltellare per la gioia, mentre il conduttore si è complimentato con lei: “Grande partita”, ha esclamato Amadeus.