Il Bayern Monaco ha acquistato Dayot Upamecano, difensore francese del Lipsia. Pagherà la clausola rescissoria da 42,5 milioni di euro

Il calciomercato non va mai in vacanza. La sessione invernale è appena terminata e c’è già chi inizia a piazzare i primi colpi in vista della prossima stagione. Il Bayern Monaco, fresco campione del mondo per club, ha acquistato Dayot Upamecano, difensore centrale francese, classe ’98, proveniente dal RasenBallsport Lipsia.

Il club bavarese ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 42,5 milioni di euro per evitare inserimenti da parte della concorrenza. Su Upamecano, infatti, c’era da tempo anche la concorrenza di squadre come Paris Saint-Germain, Juventus, Real Madrid e Arsenal. Il trasferimento andrà a buon fine a partire dal prossimo 1° luglio.

Il centrale transalpino si è messo in mostra negli ultimi anni, giocando sempre ottime stagioni con la maglia del club di proprietà della Red Bull. Da almeno un paio di stagioni è considerato uno dei centrali difensivi più forti d’Europa. La giovane età consente al Bayern Monaco di puntare su di lui anche in ottica futura, nonostante il nazionale francese sia già un calciatore di spessore.

Upamecano al Bayern per sostituire Alaba? Tutti i dettagli

Il Bayern Monaco ha acquistato il difensore francese, classe 1998, Dayot Upamecano, proveniente dal Lipsia. Il club bavarese ha pagato la clausola rescissoria di 42,5 milioni di euro. È un acquisto importante perché Upamecano è considerato uno dei migliori nel suo ruolo, nonostante la giovane età. È uno dei migliori under 23 d’Europa.

L’operazione è stata confermata dal direttore sportivo Hasan Salihamidzic, ex calciatore della Juventus. Una volta trovato l’accordo economico con il difensore di origini guineensi, il Bayern Monaco ha comunicato al Lipsia la volontà di pagare l’intero importo previsto dalla clausola rescissoria. Upamecano si trasferirà in Baviera il 1° luglio.

Salihamidzic ha dichiarato al quotidiano tedesco Sport Bild che l’intera società è molto felice dell’accordo trovato in tempi brevi: “Abbiamo avuto sin da subito dei colloqui positivi con Dayot e con il suo agente, siamo contenti che venga a giocare da noi”. Il Bayern Monaco ha appena vinto il Mondiale per Club, battendo i messicani del Tigres in finale con il punteggio di 1-0 grazie ad un goal di un altro francese, Benjamin Pavard.

Upamecano era finito nel mirino del Real Madrid, che avrebbe voluto acquistarlo per sostituire Sergio Ramos. Invece l’ha spuntata il Bayern Monaco per sostituire un altro grande campione, David Alaba, destinato proprio al club della capitale spagnola. Alaba ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe liberarsi a parametro zero.

Dayot Upamecano è cresciuto nelle giovanili del Valenciennes, club nel quale è arrivato all’età di 15 anni dopo aver iniziato in un piccolo club della Normandia. Dopo una prima esperienza nella Serie B austriaca, si trasferisce al Salisburgo, dove gioca per un anno e mezzo. Le ottime prestazioni gli permettono di fare il salto nella squadra principale del gruppo Red Bull, il Lipsia, che milita in Bundesliga.

Dal gennaio 2017 ad oggi gioca tra le fila del club tedesco con un rendimento sempre migliore. Le ultime due stagioni gli hanno permesso di conquistare anche le prime convocazioni in Nazionale Francese. Ha debuttato con la maglia dei ‘Bleus’ il 5 settembre 2020, contro la Svezia in Nations League. Pochi giorni dopo, l’8 settembre, ha segnato il suo primo e unico goal in nazionale contro la Croazia, sempre nella stessa competizione.

Nel Bayern Monaco giocano già diversi calciatori francesi: oltre al già citato Benjamin Pavard, ci sono anche Bouna Sarr, Lucas Hernández, Tanguy Kouassi, Kingsley Coman e Corentin Tolisso. Si allunga dunque la colonia francese della formazione bavarese, questo fattore aiuterà sicuramente l’ambientamento di Dayot Upamecano.