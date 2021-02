Ancora una volta tutte le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi sabato 13 febbraio. I numeri vincenti dalle ore 20

Torna puntuale l’appuntamento dal vivo con le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto. Seguite in tempo reale tutte le estrazioni e scoprite i numeri usciti. Potreste essere tra i fortunati vincitori dei montepremi messi in palio.

L’ultimo ‘6’ al Superenalotto, per una cifra di 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Nessun vincitore assoluto invece nemmeno nell’ultima estrazione dell’11 febbraio 2021, con il Jackpot che sale 106,7 milioni di euro, settima cifra nella storia del gioco. Ma ci sono stati due giocatori che hanno centrato i 5, in Romagna a Cervia e in Sardegna a Samugheo. Hanno vinto 99.310,90 euro a testa.

A Sassari invece con il Simbolotto l’ 11 febbraio 2021 un fortunato giocatore ha vinto 27.173,91 euro con una giocata da 2,50 euro. E ancora, la vincita maggiore nel 10eLotto, pari a 25 mila euro, è stata centrata a Torino con l’opzione Numero Oro.

Diretta numeri e simboli estratti il 13 febbraio 2021

L’estrazione dei numeri parte dalle ore 20 e potrete seguirla in tempo reale. Tutti i risultati completi arriveranno però dopo le 21, in attesa che dalla prossima settimana riaprano le tre sedi classi che per le estrazioni.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE: 36 39 46 58 63 77



Numero Jolly 57

Superstar 65

ESTRAZIONI DEL LOTTO

BARI 86 81 70 77 8

CAGLIARI 31 48 66 68 89

FIRENZE 86 21 17 45 25

GENOVA 78 66 77 16 63

MILANO 1 45 29 15 9

NAPOLI 89 38 1 66 46

PALERMO 16 75 79 43 49

ROMA 61 49 11 56 74

TORINO 71 42 15 76 85

VENEZIA 34 18 14 31 29

NAZIONALE 16 47 27 71 4

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote oggi saranno estratte solo dopo le v21**

10ELOTTO, I NUMERI

Numero Oro

Doppio Oro

SIMBOLOTTO

Ruota di Cagliari: