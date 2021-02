Federica Pellegrini allo scoperto: il nuovo amore e il sogno olimpico

Federica Pellegrini allo scoperto: il 2021 per la più grande nuotatrice italiana di sempre è l’anno delle ultime Olimpiadi, poi potrà mettere su famiglia

Un anno da vivere tutto d’un fiato, con molte consapevolezze. Il 2021 per Federica Pellegrini sarà quello delle ultime Olimpiadi, lo ha detto da tempo. Ma molti sono pronti a scommettere che finalmente uscirà allo scoperto con il suo nuovo amore che non è più un mistero da tempo.

Chicca è innamorata da diverso tempo e il fortunato è anche il suo coach, Matteo Giunta che la allena da più di sei anni. Lo scoop definitivo era arrivato lo scorso ottobre sul settimanale ‘Chi’. Alcune immagini scattate a Roma, che al pari di Verona dove si allena buona parte dell’anno, è diventata la casa della nostra campionessa più amata.

In quell’occasione l’Aniene, società che l’ha tesserata anni fa, le aveva rinnovato il contratto e lei ha voluto fare festa. Con chi, se non con il suo tecnico? Cenetta romantica in un noto ristorante stellato della capitale e poi una passeggiata altrettanto romantica mano nella mano, abbracciati come fanno solo due fidanzati. Insomma, è un segreto di Pulcinella e presto i due usciranno ufficialmente allo scoperto anche se vogliono rimanere concentrati sulle Olimpiadi.

Federica Pellegrini ha voglia di mettere su famiglia ma intanto si diverte in tv (anche con Queen Mary)

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno coppia, sportivamente parlando, dal 2014. Lui già prima lavorava al suo fianco come preparatore atletico quando era allenata da Philippe Lucas e c’è anche un motivo. Matteo è cugino di Filippo Magnini, uno degli ex più famosi della Fede nazionale. Insieme hanno costruito risultati importanti, compreso il ritorno alla vittoria nel Mondiale e insieme stanno lavorando per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Nei progetti della Pellegrini c’è anche quello di mettere su famiglia. Proprio come è successo a Filippo Magnini, da poco padre di Mia e prossimo alle nozze con Giorgia Palmas. Intervistata da ‘La Repubblica’, non so era sbilanciata: “È vero che ho avuto accanto uomini del mio ambiente sportivo. Ma sono pochi e, con ciascuno di loro, sono stata per molto tempo. Sicuramente desidero da sempre una famiglia bella come la mia, penso alla maternità come a un dono d’amore”.

Intanto però si diverte a fare anche altro e la televisione è diventata un bel modo per svarare. Questa sera Federica pellegrini infatti insieme a Paolo Bonolis sarà una del,le sorprese speciali nella nuova puntata di ‘C’è posta per te‘ su Canale 5 insieme a Maria De Filippi. Ma da qualche settimana è anche tornata dietrp0 al bancone di Italia’s Got Talent, per il terzo anno come giudice. Si diverte ed è anche molto più sciolta rispetto all’inizio.