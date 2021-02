Ci sei anche tu nella classifica dei cinque segni più belli di tutto lo zodiaco? Scopriamo insieme la classifica delle prime posizioni!

Chi l’avrebbe mai detto che il nostro segno zodiacale è anche in grado di dirci se siamo… belli o brutti?

Nonostante l’oroscopo sia una di quelle materie che possiamo definire certamente non sempre esatte, abbiamo già scoperto moltissime qualità legate ai segni zodiacali.

Oggi siamo in grado di dirti quali sono i cinque segni che sono i più attraenti dal punto di vista fisico.

Non ci credi? Bene, leggi la classifica, scopri se ci sei o se c’è qualcuno che conosci e vedi se ti trovi d’accordo con il risultato!

I segni più belli dello zodiaco: ecco i primi cinque

Non preoccuparti se non sei nella classifica dei segni più belli dello zodiaco: dopotutto ognuno dei segni dell’oroscopo ha dei pregi che trovi elencati qui.

(Certo, qui trovi anche tutti i difetti: non ci sono solo i lati positivi!)

Essere “i più belli” fisicamente tra tutti e dodici i segni zodiacali, comunque, è un traguardo certamente non da poco.

Magari, se non sei in questa classifica, potresti essere invece in quella dei segni più bravi sotto le lenzuola oppure in quella di coloro che amano di più fare l’amore.

Insomma, non esiste solo la bellezza fisica!

Scopriamo insieme la classifica dei primi cinque segni che, però, quando entrano in una stanza lasciano sempre tutti a bocca aperta: ci sei anche tu?

Vergine al quinto posto: un segno bello ed impossibile

Se hai mai avuto a che fare con un nato sotto il segno della Vergine, sai già che si tratta di un segno decisamente difficile.

Spesso ti abbandona per mesi e non si fa sentire, è distaccato e poco affettuoso. Non solo!

Quando si fa vedere di nuovo si comporta come se nulla fosse successo: insomma, un vero disastro!

Chi è nato sotto il segno della Vergine, però, sa che può contare sul suo fisico e sul un viso veramente irresistibile, che gli permettono di guadagnare sempre il perdono delle sue “vittime”.

Il suo punto forte? Gli occhi!

Sguardo magnetico ed un atteggiamento da vera star: la Vergine è un vero “bello e dannato“!

Quarto posto: il Leone

Il Leone, abituato ad essere il re non solo della giungla ma anche dello zodiaco, non sarà di certo contento di essere al quarto posto invece che al primo!

Questo segno, ovviamente, possiede un carattere decisamente forte che, spesso, oscura le sue qualità fisiche che, invece, ci sono e sono anche tante!

Un Leone, infatti, può sorprendere molto dal punto di vista fisico: quando la “barriera” dei vestiti cade, spesso, sotto si nasconde un corpo niente male!

Il suo punto forte, comunque, sono i capelli: veramente invidiabili!

Terzo posto nella classifica dei segni più belli dello zodiaco: i Pesci

Il terzo posto della nostra classifica viene occupato dai Pesci.

Questo segno occupa il primo gradino del podio nella nostra classifica e sicuramente a ragione.

La costituzione fisica dei Pesci, dopotutto, è leggera ed eterea.

Sono persone decisamente attraenti!

Il loro punto forse sono sicuramente le mani; i Pesci, infatti, riescono a conquistare tutti con le loro mani decisamente eleganti e delicate, capaci di far innamorare qualcuno grazie ad un tocco leggero.

Certo, adesso in tempi di pandemia hanno meno occasioni di usarle!

Secondo posto: il Capricorno

Al secondo posto troviamo il Capricorno. Ci sembra decisamente strano trovarlo in questa posizione anche perché è generalmente conosciuto come un tipo poco accattivante.

Sotto la sua apparente freddezza ed il suo atteggiamento indisponente, però, i nati sotto il segno del Capricorno nascondono un carattere veramente dolce e sono amabilissimi!

Il loro punto forte, dal lato fisico, è sicuramente il sorriso. Forse (e soprattutto) perché non li vediamo sciogliersi in una risata quasi mai!

Scherzi a parte, i nati sotto il Capricorno sono decisamente tra i più “belli” di tutto lo zodiaco: se non hai ancora dato loro una chance, non preoccuparti.

Appena li conoscerai meglio, infatti, ti conquisteranno alla grande!

Primo posto: la Bilancia

Il segno più bello dello zodiaco, a quanto pare, è proprio la Bilancia!

Effettivamente, tutti i nati sotto questo segno sono dei veri e propri ammaliatori, sempre curatissimi e perfettamente in ordine.

La Bilancia, infatti, sa bene che cosa indossare per valorizzarsi, come vestirsi e come porsi: ma è solo questo che li rende il segno più bello di tutto lo zodiaco?

Oltre ad essere estremamente curati (che di certo non guasta), il punto forte della Bilancia è sicuramente il viso.

Un volto pulito e dolcissimo, capace di far letteralmente tremare tutti gli altri.

Insomma, sono loro i più attraenti di tutto lo zodiaco: abbiamo ragione o no?