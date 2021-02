Domenica In 14 febbraio 2021: gli ospiti di Mara Venier. Da Asia e Dario Argento ad Alberto Urso. Le anticipazioni su Sanremo

Nel giorno di San Valentino, domenica 14 febbraio, Mara Venier terrà compagnia agli italiani con un altro appuntamento di “Domenica In”. Nella 23esima puntata del “classico” della domenica, in diretta negli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, tanti ospiti e sorprese. Tra questi Asia Argento con suo padre Dario. Il maestro dell’horror italiano e la figlia si racconteranno – insieme – in una intervista.

Per Asia sarà l’occasione di presentare il suo libro autobiografico, dal titolo “Anatomia di un cuore selvaggio”. Per papà Dario, che ha da poco compiuto 80 anni, ci sarà l’opportunità di raccontare il rapporto con la figlia. Ospite anche Alberto Urso, ex cantante di “Amici”, che presenterà la sua nuova canzone “Amarsi è un miracolo”.

Domenica In, gli ospiti di oggi: 14 febbraio 2021

Il brano, uscito da pochi giorni, è già un successo su Youtube. Ospite anche l’imitatore e comico Vincenzo De Lucia, protagonista della trasmissione “Stasera tutto è possibile”, condotta da Stefano De Martino. De Lucia presenterà alcuni dei suoi tanti personaggi. E intanto si avvicina il Festival di Sanremo: ospiti anche Pino Strabioli, Pierluigi Diaco, Nunzia De Girolamo, fresca di esordio su Rai1 con “Ciao Maschio!”, e il giornalista del quotidiano ‘La Stampa’ Luca Dondoni.

Tutti anticiperanno i temi del Festival del teatro Ariston, in arrivo a inizio marzo. Mara Venier non trascurerà i temi legati alla pandemia: ospite Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute, il dottor Le Foche e l’amministratore Delegato dell’Istituto IRBM di Pomezia Piero Di Lorenzo. A commentare la situazione del Coronavirus in Italia ci sarà la giornalista Giovanna Botteri.