Valentina Vernia, fidanzata di Alberto Urso, la loro storia è in crisi? Nel cuore dell’ex protagonista di “Amici” un’altra cantante. La complicata situazione sentimentale dell’artista

Nella puntata di Domenica In di oggi, 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino, il tema dell’amore sarà sicuramente tra i temi principali. E in particolare si parlerà della storia che riguarda Alberto Urso, il cantante ex concorrente di Amici, molto amato dal pubblico.

Il giovane artista aveva (usiamo il verbo passato?) una relazione con Valentina Vernia, ballerina e anche lei partecipante al talent di Maria De Filippi. Ma anche se non sono mai arrivate conferme ufficiali, la loro storia – a quanto pare – sembra essere finita. A quanto pare, il giovane tenore sembra essersi innamorato di una sua collega. Oggi Urso presenterà da Mara Venier la sua ultima canzone “Amarsi è un miracolo”, e chissà se accennerà anche alla sua situazione sentimentale.

Alberto Urso, quanti flirt a lui attribuiti: ma nessuna conferma

A quanto pare l’amore nato per Valentina Vernia ad Amici sembra svanito, a favore di un’altra ragazza. Ma di chi si tratta? E’ stato lo stesso Urso a dichiarare, la scorsa estate, che la sua relazione con la ballerina si era interrotta, ma senza approfondire e nemmeno ufficializzare il loro allontanamento. I gossip accostavano il buon Urso alla cantante Gaia Gozzi, pure lei partecipante ad Amici, ma nel ruolo di Coach nella versione “Celebrities”.

Ma la voce è stata smentita, in quanto la Gozzi sarebbe fidanzata da tempo. Sono molte le donne accostate ad Alberto Urso: a cominciare da Tish (anche lei Amici), passando per Benedetta Caretta (The Voice). Insomma, il simpatico tenore avrebbe un particolare feeling per le concorrenti di talent vari, ma nessuna di queste notizie è stata confermata. Che sia oggi la volta buona? Nel salotto di Mara Venier il cantante potrebbe finalmente fare chiarezza sulla sua vita sentimentale.