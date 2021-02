Vincenzo De Lucia ha conquistato il successo con la sua imitazione di Maria De Filippi: “Somigliare a una donna una sfida”, ha raccontato il comico oggi, domenica 14 febbraio 2021, ospite di Mara Venier a Domenica In



La trasmissione “Stasera tutto è possibile”, in onda su Rai 2 e condotta da Stefano De Martino, ha messo in evidenza il grande talento di Vincenzo De Lucia. Un artista a tutto tondo, comico e imitatore, che è stato una delle note liete di una stagione televisiva alle prese con le mille difficoltà dovute al Covid.

De Lucia, 33 anni, ha alle spalle una lunga gavetta tra cabaret e teatro, tra cui spicca la vittoria del prestigioso premio Alighiero Noschese, vinto nel 2009. L’attore ha conquistato la ribalta televisiva con la sua imitazione di Maria De Filippi, presentata inizialmente a Made in Sud e poi in Stasera tutto è possibile. Un mix di simpatia e bravura, con una spiccata capacità di cogliere i risvolti di un personaggio femminile imitato alla perfezione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De Lucia (@vincenzodelucia_87)

Vincenzo De Lucia racconta il segreto delle sue imitazioni al femminile

E oggi De Lucia racconterà la sua esperienza nel salotto di Mara Venier a Domenica In, nella puntata di oggi, 14 febbraio 2021. La particolarità di Vincenzo De Lucia è la sua bravura nell’imitare personaggi televisivi: dalla stessa Mara Venier a Franca Leosini. Passando per Mara Maionchi, Barbara d’Urso e la cantante Maria Nazionale. Come ha raccontato a Fanpage.it, per lui imitare una donna è una “sfida stimolante e difficile per un uomo”.

L’artista ha raccontato come è riuscito a conquistare il pubblico nazionale: “L’imitazione di Vladimir Luxuria mi ha fatto notare non più a livello regionale, ma anche nazionale. Ho oltrepassato il confine, anche grazie alla partecipazione al Gay Village – ha raccontato di recente a Fanpage.it – l’imitazione di Mara Venier, la regina della tv. E’ stato un passo fondamentale”. E oggi il bravo e sensibile artista si racconterà proprio “a casa” della popolare presentatrice, nel salotto di Domenica In.