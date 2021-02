L’attrice Asia Argento vive un rapporto tormentato e incerto con il vulcanico Fabrizio Corona. I retroscena sulla sua presunta relazione. Oggi la neo scrittrice ospite da Mara Venier a Domenica In

Asia Argento è un personaggio controverso, sempre al centro di polemiche e situazioni complicate. Oggetto di pettegolezzi, accuse e vicende estreme, l’attrice ha vissuto una vita tormentata. Oggi la figlia del grande regista Dario sarà presente nel salotto di Mara Venier a Domenica In.

Con lei anche il padre, mentre per Asia sarà l’occasione di presentare il suo libro autobiografico. La donna è spesso al centro di gossip sulla sua vita amorosa. Per la classe ’75, in particolare, si parla spesso della sua relazione con Fabrizio Corona, l’ex fotografo anche lui al centro di polemiche e vicende scabrose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Asia Argento presenterà a Domenica In il suo libro autobiografico

Di recente, l’attrice ha pubblicato una foto in cui bacia Corona, ma tra i due non è mai nato un amore “ufficiale”. Non è il primo scatto “romantico” pubblicato dall’attrice, che tuttavia ha sempre minimizzato la storia con Corona, parlando di lui come un amico.

Oggi da Mara Venier Asia Argento presenterà il suo libro “Anatomia di un cuore Selvaggio” e sicuramente sarà l’occasione per parlare anche della sua vita sentimentale. “Erano anni che volevo farlo e finalmente ci sono riuscita. Ho scritto la mia autobiografia”, ha scritto la donna su Instagram. Il libro è uscito lo scorso 26 gennaio per l’editore Piemme. Asia Argento ha definito questo lavoro una sorta di “auto-autopsia” che si è prescritta da sola.