Asia Argento si scaglia contro Pietro Senaldi con insulti e minacce a Non è l’Arena.

Scandalosa la lite fra la nota attrice Asia Argendo e il giornalista Pietro Senaldi durante la trasmissione Non è l’Arena, dove il presentatore Massimo Giletti è dovuto intervenire per sedare gli animi.

Tra i due, infatti, si è accesa una violenta lite a suon di insulti e minacce, sopratutto da parte di Asia Argento che gli ha esplicitamente detto “Hai rotto le p***e a tutte le donne”. A quel punto Giletti ha sentito la necessità di intervenire, anche se il suo tentativo è servito a ben poco.

Asia Argento contro il giornalista Senaldi, la discussione

La lite è avvenuta durante una discussione sul caso Genovesi, argomento molto vicino all’attrice dopo le denunce, sia fatte che ricevute, di violenza.

#nonelarena Pietro Senaldi: “Tu sei una donna violenta!”. Asia Argento: “Devi stare zitto! Hai rotto le palle a tutte le donne. Ti infilo il tacco in bocca come in un film di Dario Argento” https://t.co/8YSqwzL8hS — La7 (@La7tv) February 14, 2021

Proprio nel momento in cui il giornalista ha messo in dubbio la storia raccontata da Asia, gli si è scagliata contro attaccandolo: “Stai zitto! Hai rotto le pa**e a tutte le donne!” poi l’infuriata finale “Ti picchio! Ti faccio arrivare il tacco in bocca, la tua anima è sporca.”

Ma cosa ha provocato tutta la rabbia di Asia Argento? Sicuramente l’atteggiamento e le parole di Senaldi sono state frecce che hanno mirato dritto nell’orgoglio dell’attrice, colpita sulla storia di Weinstein e sulla sua veridicità.

Lo scontro con Pietro Senaldi

Il giornalista è stato durissimo nei confronti dell’attrice, mettendo in discussione la sua testimonianza per il caso Weinstein e dicendole che tutto ciò l’ha solo arricchita, e le domanda perché abbia dato 300mila euro al ragazzo che l’ha accusata di abusi sessuali.

A Non è l’Arena si sono toccati argomenti sensibilissimi, che, ovviamente, se non affrontati bene, generano furibonde liti, come quella tra il giornalista e l’attrice.

Pietro Senaldi ha attaccato Asia Argento sulla frase “Lo stupro mi ha arricchita”, un messaggio inaccettabile da far passare in televisione, specialmente in vista degli ultimi episodi – il caso Genovese ad esempio – e che potrebbe essere frainteso dagli ascoltatori.