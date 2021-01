By

In una intervista al Corriere della Sera, Asia Argento racconta i dettagli più intimi della sua vita, compreso quanto successo con Rob Cohen.

L’intervista del Corriere della Sera ha certamente svelato molti lati della vita di Aria Maria Vittoria Rossa Argento, che tutti noi chiamiamo, semplicemente, Asia.

La famosissima attrice, figlia d’arte e personaggio di spicco della cultura italiana, ha rilasciato dichiarazioni scottanti nella sua ultima chiacchierata “pubblica”.

Nell’intervista, infatti, oltre a parlare del compagno scomparso due anni fa, lo chef Anthony Bourdain, Asia ha parlato del regista Robert Cohen.

Ecco che cosa ha detto a riguardo.

Asia Argento su Robert Cohen: “Mi sono svegliata nuda nel suo letto”

Un’intervista veramente a cuore aperto, quella rilasciata da Asia Argento al Corriere della Sera.Di certo la vita privata della famosa regista, attrice e cantante, è stata per lungo tempo sotto gli occhi dei riflettori.

Nel 2017, infatti, Asia è stata fra le prime donne a pronunciarsi pubblicamente contro il potentissimo produttore cinematografico Harvey Weinstein.

Dopo averlo accusato di averla stuprata e molestata in varie maniere, Asia è diventata una figura centrale del movimento #MeToo. Usato dalle donne di tutto il mondo, infatti, questo hashtag ha reso possibile la condivisione, per tantissime persone, di episodi di violenza e stupro.

Il confronto, la possibilità di capire che nonostante la gravità dei fatti non si è sole ha portato il movimento (e le donne che sono riuscite a denunciare) a raggiungere numerosi traguardi.Tra tutti quello su Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di carcere per le molestie e gli stupri ripetuti non solo su Asia ma su tantissime altre attrici.Insomma, una bella vittoria.

Per Asia si è trattato, comunque, solo della punta dell’iceberg. L’attrice ha infatti denunciato altri due registi ma è finita nell’occhio del ciclone a causa dell’attore Jimmy Bennett che, nel 2018, ha denunciato lei per il medesimo reato. Insomma, queste terribili accuse e rimpalli hanno aperto uno spaccato decisamente oscuro nella vita patinata dell’attrice.

Nell’intervista al Corriere della Sera, infatti, Asia ha parlato anche del rapporto con sua madre (l’attrice Daria Nicolodi) che ha quanto pare era violenta contro di lei e la picchiava duramente. Tra gli altri argomenti toccati, poi, Asia ha deciso di parlare dei medicinali che assume per le cure anti-depressive e di come stia affrontando la morte improvvisa del compagno Anthony Bourdain.

Asia Argento: “E’ la prima volta che parlo di Cohen”

L’intervista, quindi, ha toccato temi decisamente profondi e personali, che Asia ha deciso di affrontare “senza veli”. Tra le domande, però, è saltata fuori anche una richiesta di informazioni più dettagliate su Robert Cohen, regista con il quale Asia Argento ha collaborato nel 2002.

“È la prima volta che parlo di Cohen. Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb , ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto.”

Asia, dunque, ha deciso di denunciare pubblicamente una nuova violenza, accaduta a sua completa insaputa. Dopo aver bevuto del Ghb, infatti, Asia ha perso completamente conoscenza e si è risvegliata senza vestiti nel letto del regista.

il Ghb, comunemente denominato “la droga dello stupro”, è un composto inodore ed insapore che si usa per combattere i sintomi della depressione e dell’alcolismo.

Secondo Wikipedia il Ghb avrebbe un sapore lievemente salato e si trova regolarmente in commercio in Italia sotto il nome di “Alcover”. Una volta disciolta in un altro drink, però, il gusto salato del Ghb scompare immediatamente, rendendolo virtualmente impossibile da individuare.

Quando la giornalista ha chiesto ad Asia se fosse pronta ad affrontare le conseguenze della sua ultima dichiarazione, l’attrice ha risposto così:

“È la verità. La cosa più pura di questo MeToo è che una donna si riconosce nell’altra. Se uno tiene una bottiglia di Ghb sicuramente l’avrà dato anche ad altre”

Insomma, lo stupro sarebbe avvenuto a causa di questa sostanza, che Asia ha potuto notare fosse conservata in una bottiglia appositamente preparata per l’uso.

L’attrice non ha avuto paura di raccontare quanto è successo; da qualche anno, infatti, ha deciso di raccontare la sua vita e le sue esperienze senza troppi filtri.

A farne le spese, quindi, questa volta è il regista cinematografico Rob Cohen, famoso per alcuni film come “La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone” e “Fast and Furios“. Ha lavorato, quindi, di nuovo con Vin Diesel nella realizzazione di “XxX” dove protagonista era anche Asia Argento.

In questo frangente sarebbe avvenuta la violenza, chissà poi se reiterata su altre attrici ed in altri momenti.Ora, Asia ha deciso nuovamente di parlare e di esporsi riguardo questa terribile situazione.

Vedremo se il regista risponderà o se ci saranno nuove “battaglie” legali e sociali a riguardo.

La rete, nel frattempo, non ha fatto mancare il suo commento.

Questa, a cadenza annuale, annuncia di essere stata stuprata. Stranamente ogni volta che ci si dimentica di lei. Anche fosse vero, perché non dire tutto in una volta?

Trasformarlo in una saga è più remunerativo?#AsiaArgento — I’m Wes (@Sir_Wes_) January 22, 2021