Superenalotto e Lotto 23 gennaio 2021: Jackpot e tutti i numeri utili

Superenalotto e Lotto 23 gennaio 2021: Jackpot ancora in ascesa, i consigli e i numeri utili per le vostre giocate nella prossima estrazione

Ancora una volta nessun ‘6’ nemmeno nell’estrazione di giovedì 21 gennaio 2021 del SuperEnalotto e il Jackpot sale adesso a 95,9 milioni di euro. Per controllare cosa è successo potete consultare le estrazioni in tempo reale del Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto del 21 gennaio in attesa della prossima estrazione.

Nell’ultimo concorso comunque sono stati indovinati ben nove ‘5’ che rendono oltre 20 mila euro ai fortunati vincitori. L’ultimo ‘6’, lo ricordiamo, era stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari e aveva generato una vincita di 59 milioni di euro.

Giornata molto favorevole, l’ultima del 10eLotto, in provincia di Foggia. A Lucera infatti sono stati vinti 40mila euro grazie ad una combinazione di nove numeri, otto dei quali indovinati. Premi per 20mila euro a Policoro (in provincia di Matera) e Codogno (Lodi), mentre a Bergamo è stato vinto un premio da 15mila euro.

Estrazione del Lotto e del Superenalotto 23 gennaio 2021: tutti numeri ritardatari

Dopo le estrazioni del 21 gennaio 2021 ancora intatte le possibilità di fare Jackpot. Per agevolarvi il compito nelle giocate vi diamo un po’ di numeri. Partiamo dai ritardatari del Superenalotto che sono 4 (da 50 estrazioni), 63 (da 45), 73 (da 44), 44 (da 36), 34 (da 31) e 41 (da 31).

I numeri ritardatari del Lotto, ruota per ruota invece sono:

Napoli 37 (assente da 141 estrazioni)

Napoli 1 (assente da 106 estrazioni)

Venezia 5 (assente da 95 estrazioni)

Bari 46 (assente da 93 estrazioni)

Milano 20 (assente da 88 estrazioni)

Genova 80 (assente da 86 estrazioni)

Venezia 59 (assente da 85 estrazioni)

Torino 13 (assente da 84 estrazioni)

Cagliari 35 (assente da 83 estrazioni)

Roma 47 (assente da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota questi sono i tre numeri con il maggior ritardo:

Bari 46 (assente da 93 estrazioni) – 33 (da 79) – 39 (da 59)

Cagliari 35 (assente da 83 estrazioni) – 90 (da 81) – 77 (da 69)

Firenze 73 (assente da 79 estrazioni) – 77 (da 65) – 78 (da 62)

Genova 80 (assente da 86 estrazioni) – 77 (da 68) – 68 (da 62)

Milano 20 (assente da 88 estrazioni) – 11 (da 64) – 63 (da 61)

Napoli 37 (assente da 141 estrazioni) – 1 (da 106) – 30 (da 67)

Palermo 82 (assente da 80 estrazioni) – 68 (da 74) – 5 (da 63)

Roma 47 (assente da 82 estrazioni) – 26 (da 59) – 66 (da 58)

Torino 13 (assente da 84 estrazioni) – 24 (da 81) – 9 (da 63)

Venezia 5 (assente da 95 estrazioni) – 59 (da 85) – 11 (da 73)

Nazionale 66 (assente da 76 estrazioni) – 67 (da 74) – 70 (da 60)