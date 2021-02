Il web attacca Dayane Mello. L’accusa è di sapere come va il televoto. Sui social alcuni utenti contro la finalista GF Vip, che si difende dalle accuse

Questa sera su canale 15 andrà in onda un’altra puntata del GF Vip. Oggi, 15 febbraio 2021, si conoscerà il nome del terzo finalista, con Tommaso Zorzi grande favorito. Ma non mancheranno, come sempre, pettegolezzi e polemiche. Una di queste sarà quella che si sta accendendo nei confronti di Dayane Mello.

Probabilmente il conduttore Alfonso Signorini parlerà di ciò che sta succedendo con la modella brasiliana, già finalista del reality assieme a Pierpaolo. I soliti e attentissimi spettatori dello show si sono subito catapultati sui social per raccontare di qualcosa di sospetto che hanno visto. In pratica, un atteggiamento della Mello ha insospettito alcuni utenti.

GF Vip, Dayane Mello accusata di conoscere già il televoto

La brasiliana, secondo qualcuno, avrebbe detto alla sua amica Rosalinda Cannavò di sapere già come andrà a finire il televoto. L’argomento riguardava la nomination della siciliana, che con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta si gioca il posto in finale che sarà assegnato stasera. In realtà, a guardare il video sembra che la Mello non faccia una previsione “già sapendo come andrà a finire”, ma semplicemente dice ciò che si aspetta.

E che in fondo tutti prevedono: vale a dire la vittoria al televoto del buon Tommaso Zorzi, vera e propria star di questa edizione del Grande Fratello Vip. Quindi nessun complotto o congiura: Dayane parla semplicemente di ciò che prevede secondo la sua personale opinione. E stasera nella puntata del GF Vip se ne saprà di più…