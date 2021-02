Le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 15 febbraio, del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi principato candidato alla finale del GF Vip

Sarà una puntata decisamente interessante quella del GF Vip di questa sera, lunedì 15 febbraio su canale 5. Nello show condotto da Alfonso Signorini non mancheranno sorprese e novità, ma uno dei temi principali di questa puntata del Grande Fratello Vip sarà il cammino verso la finale del 1 marzo.

Antonella Elia e Pupo, i due opinionisti che affiancano il conduttore in studio, commenteranno tutti i passaggi che porteranno alla scelta del terzo finalista. Grande candidato è Tommaso Zorzi, che dovrebbe affiancare Dayane Mello e Pierpaolo. Ovviamente, la decisione finale arriverà tra il televoto.

Dayane: “Rosalinda stasera primo blocco tu. Ti dicono rimani in salotto, tutti in camera da letto. Szenga in super led.

E inizia la favola”

🎻🎻🎻#gfvip #dayane #rosmello #dmvip pic.twitter.com/336TI2Q6sC — posso dirtelo? (@edoruta) February 15, 2021

GF Vip: la puntata di lunedì 15 febbraio tra gossip e polemiche. Attesa per il terzo finalista

Ma ci sono anche altri temi decisamente più “scottanti”: tra questi le liti sempre più continue tra lo stesso Zorzi e Giulia Salemi, ormai nemici giurati e sembra anche in modo serio. Anche Stefania Orlando si è scagliata contro la soubrette di origine iraniana. Un altro tema “gossipparo” è quello del bacio “sfiorato” tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: una love story che sta nascendo proprio negli ultimi giorni di permanenza nella casa.

Se ne parlerà molto. E poi ancora le discussioni su Maria Teresa Ruta, eliminata venerdì e che stasera sarà in studio. Sicuramente ne avrà per tutti e attaccherà i suoi ex compagni di viaggio. La giornalista si è molto risentita per essere uscita proprio a un passo dalla finale. E sempre a riguardo della Ruta, non va dimenticato il gossip con Baccini, che l’altro giorno ha litigato con la figlia di Maria Teresa, Guenda.