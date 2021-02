Mina Settembre, grandissimo successo per la fiction ambientata a Napoli della Rai: trama e quando andrà in onda la seconda stagione

Mina Settembre è stato un grandissimo successo: ieri, domenica 14 febbraio, si è conclusa la prima stagione della serie tv ambientata a Napoli e ispirata agli omonimi romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni. Avete capito bene, è terminata la prima stagione: questo vuol dire che ce ne sarà una seconda. La conferma ufficiale è arrivata nei giorni scorsi: al momento in cui è stata realizzata la prima serie di puntate, non era scontato che la fiction avesse una seconda stagione, ma il grandissimo successo in termini di critica e ascolti ha dato il via libera già da diverse settimane.

Mina Settembre, anticipazioni sulla seconda stagione

Mina Settembre tornerà, quindi, a stretto giro: nel 2022 è prevista la seconda stagione, sempre sugli schermi Rai. Confermato per intero il cast, con la protagonista Serena Rossi, e poi Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. La seconda stagione di Mina Settembre ripartirà da dove si è conclusa la prima, nella puntata di ieri sera: tanti argomenti sono rimasti in sospeso.

In particolare la scelta della protagonista sui due uomini innamorati di lei: l’ex marito che vuole tornare e l’affascinante ginecologo del centro accoglienza dove lavora la protagonista. Le riprese della seconda stagione cominceranno nel corso di quest’anno, tra la primavera e l’estate, e la fiction tornerà in onda nel 2022, sempre sugli schermi Rai.

