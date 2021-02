Il programma Avanti un altro sarebbe dovuto tornare ad intrattenere già a gennaio di quest’anno, ma a causa di problemi organizzativi legati anche al Coronavirus, è stato rimandato.

Il Game show più seguito, condotto da Paolo Bonolis tornerà in onda dopo aver saltato l’appuntamento di gennaio, mese in cui avrebbero dovuto ricominciare le riprese del programma.

Oltre ad essere un semplice gioco a premi, lo show condotto da Bonolis, ha una forte componente di varietà, esaltata da Luca Laurenti e che con il ritorno della trasmissione sarà ulteriormente accentuata con l’arrivo di alcuni VIP, anche se a volte sono i giocatori stessi a regalarci perle di divertimento indimenticabili.

Avanti un altro torna su Canale 5 con delle novità

Terminata “Caduta Libera” condotta da Gerry Scotti e che sarà trasmessa fino a febbraio 2021, sarà il momento di far tornare in campo “Avanti un altro“, che lo farà portando con sé delle novità.

Proprio in questo periodo si stanno cominciando a girare le puntate che andranno in onda dall’8 marzo 2021 fino ad inizio estate, rispettando le norme dettate dal Coronavirus.

Si dovranno quindi evitare contatti fisici, il pubblico ci sarà ma sarà diviso da pannelli di plexiglass, così come gli stessi Bonolis e Laurenti. Per quest’edizione, quindi, non si potrà ricorrere al lato B del presentatore per ricevere la fortuna indispensabile per l’apertura del “pitigozzo”.

Il Game Show trasmesso in prima serata

Oltre agli episodi che andranno in onda ogni giorno nel tardo pomeriggio, la novità assoluta di quest’edizione è che, a partire da marzo di quest’anno, Avanti un altro sarà in onda in prima serata ogni venerdì, per 10 settimane.

È chiaro che Bonolis, oltre ad essere un ottimo presentatore è anche un grande intrattenitore, ed è capace di mettere in piedi grandi progetti che fanno sempre divertire sia i partecipanti che gli spettatori, come nel caso di “Beato tra le donne” o “Ciao Darwin” .