La serie cult italiana Boris, che sopratutto negli ultimi mesi ha riscontrato un grande successo grazie alla piattaforma Netflix che l’ha ospitata, continua a dare indizi sulla stagione 4 che terminerà il viaggio di Boris.

Dopo la morte di uno dei personaggi, Itala, e di uno degli sceneggiatori, il sogno di “Boris 4” stava pian piano scomparendo, ma una splendida notizia ha fatto riaccendere nei cuori dei fan di Boris la speranza di una quarta stagione.

Già qualche tempo fa Alberto di Stasio (Sergio in Boris) aveva anticipato che “Boris 4 si farà“, ma con il video pubblicato da Francesco Pannofino (che conosciamo come René Ferretti) nelle ultime ore, non si hanno più dubbi: la serie, con i suoi tormentoni, sta per ritornare e lo farà su Star di Disney +, salutando, quindi, Netflix.

L’annuncio di Boris 4

“Non si fa niente! Siamo vecchi!” così Pannofino – nei panni di René Ferretti – parla in un video da lui pubblicato poco fa, facendosi riconoscere subito dai fan nei panni del regista disperato. “Ciao Arianna, ci vediamo presto” e saluta, alla fine, l’assistente alla regia, Arianna, un chiaro segno che i due stanno per tornare ad “aprire tutto”, “smarmellare”…e “dai dai dai!”



Boris 4, il cast

La serie ha ripreso in mano le redini ricostruendo il set di “Occhi del cuore”, l’opera del regista Ferretti che parodizza il cinema italiano. Ma nel cast, in questa stagione, ci saranno delle modifiche.

Si dovrà dire addio al personaggio di Itala, dopo la morte dell’attrice Roberta Fiorentini nel 2019, ma per il resto il cast resterà quello delle tre stagioni precedenti, per poter fare “una reunion di tutti gli attori”, come ha detto Lorenzo Mieli, produttore di Boris.

Torneranno, quindi, l’egocentrismo di Stanis, le luci “tutte aperte” di Biascica, la professionalità di Arianna e tutti gli altri componenti del set, così come li conoscevamo.

Boris: tutti i personaggi

I personaggi di Boris sono ognuno una metafora di quello che è il cinema italiano, e in questa quarta stagione saranno gli stessi delle precenti, ecco come sarà composto il cast: