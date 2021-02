Grande ospite per Fabio Fazio domenica a “Che tempo che fa”. Ospite della popolare trasmissione sarà Bill Gates, fondatore di Microsoft

Ancora un grande ospite per Fabio Fazio nella sua trasmissione della domenica sera, “Che tempo che fa”. Questa volta il popolare conduttore intervisterà Bill Gates. Il fondatore di Microsoft è uno degli imprenditori più importanti di sempre e personaggio dalle mille sfaccettature.

Sarà intervistato da Fazio in un appuntamento assolutamente esclusivo e speciale. Non è la prima grande intervista che “Che tempo che fa” riesce a mettere a segno: nelle scorse settimane è stato ospite l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Insomma, un gran colpo per Rai Tre. Bill Gates sarà intervistato in remoto, con gli ormai consueti collegamenti via Skype.

Domenica sarà un grande piacere ritrovare @BillGates a @chetempochefa per parlare del nostro presente e immaginare il nostro futuro. #ctcf #billgates pic.twitter.com/efHKaW8mun — Fabio Fazio (@fabfazio) February 17, 2021

Meno belli da guardare, ma più comodi dal punto di vista logistico. Difficilmente, infatti, personaggi come Obama o Bill Gates sarebbero potuti essere presente in studio. In ogni caso non è la prima volta che Fazio intervista il creatore di Microsoft. C’è un precedente di 17 anni fa, era il 20 novembre del 2004.

Oggi Bill Gates resta uno degli uomini più ricchi del mondo: noto per aver inventato il sistema “Windows” che tutti noi utilizziamo nei nostri pc, Gates ha creato la Microsoft, un colosso dell’informatica e da diversi anni anche delle console da gioco. Oggi Gates guarda a tutto tondo anche alla sostenibilità, ed è noto per le sue “previsioni” in merito alla pandemia e ai rischi futuri che dopo il Coronavirus sono in agguato. Sicuramente nell’intervista si parlerà anche di questo.