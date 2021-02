La pace tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è durata molto poco. Nella casa del GF Vip scambi di accuse e insulte tra le (ormai ex?) amiche

Sembrava essere tornata la pace tra le due (ormai ex?) amiche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ma si trattava soltanto di una pia illusione. Nella casa del GF Vip ancora fuoco e fulmini tra le due ragazze, che si sono cimentate in un altro battibecco. A quanto pare a scatenare la tensione tra le due protagoniste del reality è l’amore (o presunto tale) scoppiato tra l’attrice siciliana e Andrea Zenga.

Ecco perché da parte di Dayane Mello, già finalista del Grande Fratello Vip, una pioggia di attacchi: “Fa tanto la timidina ma ha buttato una lunga relazione per cominciarne un’altra” ha tuonato la modella nei confronti della Cannavò. Un attacco non gradito da Rosalinda, e a questo punto si fa fatica a capire se le due possono ancora definirsi amiche.

Un riassunto più o meno dettagliato di quanto Adua/Rosalinda abbia fatto schifo nei confronti di Dayane per 5 mesi.

Leggere e vedrete che forse chi manipola, chi è toxic, non è Dayane, ma proprio la dolce e ingenua Adua.#gfvip #dmvip #tzvip #rosmello #exrosmello pic.twitter.com/Dq371haZ0V — Sofia60%🖤🌻 (@gioa1206) February 17, 2021

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: altro che pace. Ormai è guerra

Qualcosa sembra essersi rotto: prima il flirt (con tanto di bacio) tra Rosalinda e Zenga, poi la nomination da parte della messinese contro Giulia Salemi, altra scelta che ha indispettito la brasiliana. La Mello, che si è ripresa dal lutto per la morte del fratello, ne ha per tutti: “Rosalinda fa il gioco degli autori, cerca una storia di coppia. Ormai vince quella qua dentro, la coppia. Non l’amicizia”.

Parole molto dure, perché la Mello avrebbe una visione piuttosto chiara del reality: “Mancano 10 giorni e la gente qua cerca l’amore, vogliono sognare”. In sostanza la brasiliana accusa Rosalinda di essere una stratega, e che pur di “creare” una love story gradita al pubblico ha mandato in fumo la sua relazione decennale con Giuliano Condorelli e pure l’amicizia con la modella già finalista.