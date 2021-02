GF Vip, Cristiano Malgioglio chiede scusa a Maria Teresa Ruta: la reazione dell’ex gieffina dopo l’attacco del cantautore opinionista che l’aveva offesa



Finalmente Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta fanno pace. Dopo il duro attacco nello studio del GF Vip, il simpatico opinionista fa ammenda nei confronti dell’ex presentatrice. Malgioglio era stato molto duro, accusando la Ruta di essere una falsa e di “recitare” costantemente. Un attacco perentorio, al quale la donna ha reagito in modo sorprendente, ridendo e scherzando.

Solo dopo qualche ora, però, Maria Teresa Ruta ha realizzato quanto detto nei suoi confronti ed è stata male. Nel frattempo l’ex conduttrice è stata eliminata, e in questi giorni ha avuto modo di chiarirsi col cantautore. I due sono amici, ma nonostante questo il buon Cristiano è stato molto severo.

Grazie a Maria Teresa Ruta, emerge dall’oblio con visibilità assicurata Baccini che da “gentleman”, l’ha resa bugiarda e visionaria … …. confondendo il pubblico! https://t.co/vNrx0RFwfH — AN GENIO (@webmodanettv) February 13, 2021

GF Vip, Cristiano Malgioglio ha chiesto scusa a Maria Teresa Ruta

Accuse tutto sommato pesanti e non di certo “tenere”, che avevano provocato la rabbia della figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria. La giovane, anche lei ex concorrente, si era molto offesa per questi attacchi. In ogni caso tutto è andato per il meglio. E’ stato lo stesso Malgioglio a chiedere di essere perdonato, chiedendo scusa (privatamente) con la Ruta. Lo afferma Guenda Goria in un’intervista a Radio Gossip News Italia.

La ragazza ha spiegato che la madre e Malgioglio si sono incontrati per chiarirsi, e in quell’occasione il cantautore si è scusato. Ma non è finita qui, perché Cristiano, il giorno dopo, ha mandato un mazzo di fiori a casa della giornalista, dicendosi molto rammaricato e dispiaciuto per le sue parole. E così la loro amicizia potrà continuare.