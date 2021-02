AL GF VIP il confronto fra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio era diventato necessario dopo le frasi senza filtri che quest’ultimo aveva dedicato alla show girl. Poi Stefania Orlando.

Le frasi che lui aveva dedicato a lei non erano molto carine. Cristiano Malgioglio l’aveva tacciata di essere una attrice molto finta e stratega. Maria Teresa Ruta sembra aver preso le frasi pronunciate da lui con filosofia però poi invece sembra essersi offesa e non poco.

Il chiarimento doveva esserci, ma di certo non lo si aspettava essere così acceso e forte. Cristiano Malgioglio si è mostrato davvero molto arrabbiato nei confronti di Maria Teresa Ruta e poi dopo anche della stessa Stefania Orlando.

Cristiano Malgioglio una furia al GF VIP contro Maria Teresa Ruta: la rabbia di Guenda Goria

“Io dico le cose direttamente, mi ha fatto male la clip in cui ero con Tommaso. Sono 40 anni che mi faccio notare e non avevo bisogno di quella clip. Io lo ero andato a confortare” tuona Cristiano Malgioglio a confronto con la show girl Maria Teresa Ruta.

Cristiano Malgioglio ha perso le staffe contro la show girl dicendogli che lei recita dal mattino alla sera e che non avrebbe dovuto permettersi di tacciare un momento di sensibilità fra lui e Tommaso Zorzi come se fosse una clip fatta a favore delle telecamere.

Maria Teresa Ruta si è difesa a testa alta contro le accuse rivolte contro di lei, senza esitare ha infatti risposto con le rime a Cristiano Maglioglio. Quest’ultimo dopo una ulteriore stoccata ha confermato la sua opinione sulla Ruta e sulla sua strategia ed ipocrisia.

A queste parole Guenda Goria ha perso le staffe ed ha risposto che tutti dalla propria mamma dovrebbero imparare perché è una guerriera che ha affrontato tutto nella vita. Guenda era visibilmente arrabbiata per tutto quello che Cristiano aveva detto. Non ha avuto modo di esprimersi ulteriormente ma di certo non le avrebbe mandate a dire.

Maria Teresa Ruta infine non ha mostrato alcun cenno di negatività nei confronti nemmeno di Tommaso Zorzi, che l’aveva nominata, e di Stefania Orlando dicendo: “Loro possono fare quello che vogliono“. In realtà il tutto si tradurrebbe in questo.

Ognuno di loro all’interno della casa potrebbe essere tacciato di essere falso e stratega, infondo sono in un gioco, fatto sta però che a modo loro ognuno racconta la propria storia e la propria verità. Come dice la stessa show girl, le amicizie hanno anche dei momenti bui e dei momenti di incomprensione, non per questo devono necessariamente concludersi.

Ci sarà un ulteriore chiarimento fra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio, il quale si è anche tornato a sedere senza concludere il suo confronto con la show girl? Ci saranno anche degli ulteriori chiarimenti fra la bella Maria Teresa e gli amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Seguiranno ulteriori sviluppi.

Intanto Cristiano Malgioglio se l’è presa anche con Stefania Orlando, rea di essersi dissociata dalle sue parole contro la Ruta. Insomma, sembra non essere finita molto bene fra loro.