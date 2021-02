Giulia De Lellis sarà la conduttrice di un inedito programma, molto famoso all’estero, in onda per la prima volta in Italia.

Il programma che vedrà la nota influencer Giulia De Lellis come conduttrice, si chiamerà “Love Island”, e sarà una sorta di remix tra il grande fratello e uomini e donne.

Love Island è una trasmissione che già esiste in molti paesi, all’appello mancava solo l’Italia, che ora si prepara alla sfida con l’ex corteggiatrice Giulia de Lellis alla guida, che a soli 25 anni taglia quest’importante traguardo.

Love Island, l’isola dell’amore condotta da Giulia De Lellis

La trasmissione andrà in onda su Discovery+, il canale che ospiterà per la prima volta in assoluto la De Lellis come presentatrice “solista”.

I protagonisti del programma saranno una trentina tra uomini e donne. I ragazzi entreranno da single nella casa, e l’obbiettivo del programma sarà uscirne in coppia, i vincitori di aggiudicheranno il montepremi (non si sa ancora quale sarà la quota assegnata).

A mano a mano, si aggiungeranno nuovi concorrenti, per cui la sfida di tenere la coppia unita diventerà sempre più difficile. Tuttavia, i concorrenti potranno anche scegliere di lasciarsi e formare una nuova coppia, ma sarà inevitabile che resterà qualcuno “dispari” che verrà eliminato.

Non solo, il gioco di Love Island si fa difficile anche perché saranno gli stessi telespettatori a votare le coppie che dovranno essere eliminate, con un’app.

La maledizione di Love Island

Per quanto possa sembrare entusiasmante questo programma, porta con sé delle superstizioni, nate soprattutto negli ultimi anni con degli spiacevoli episodi accaduti dal 2018.

Proprio in quell’anno, infatti, due ex concorrenti del programma (in Gram Bretagna) Sophie Gradon e Mike Thalassitis si sono tolti la vita. E non è finita qui, la stessa sorte è toccata a Caroline Flack, un’ex fidanzata di Harry Styles che si è suicidata lo scorso anno.

I’m trying to find the words but I can’t 💔 pic.twitter.com/FY3ppLzqsA — Laura Whitmore ⚡️ (@thewhitmore) February 15, 2020

Che porti sfortuna o no, il programma è tra i più attesi di quest’anno, soprattutto per l’affascinante partecipazione dell’influencer Giulia de Lellis.