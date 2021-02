Al GF VIP il confronto fra Nicolò ed Andrea con il proprio padre Walter Zenga. Nessuno di loro ne ha mandate a dire. E’ arrivato il chiarimento definitivo?

Una storia che aveva tenuto col fiato sospeso ed anche con un bel po’ di polemiche quella della famiglia del leggendario calciatore ed allenatore Walter Zenga. Il confronto iniziale avvenuto fra Andrea Zenga ed il suo papà era infatti stato criticato non poco.

Da quel fatale confronto però la trama si è intrecciata sempre più con tutte le difficoltà del caso per la famiglia Zenga. Ai microfoni della bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso sono state fatte addirittura delle accuse molto pesanti nei confronti di Roberta Termali.

La tensione intra-familiare era però troppa, le lacrime di Andrea che abbiamo potuto vedere in diretta tv hanno lasciato un segno sul cuore di tutti i fan del piccolo schermo. La volontà di riconciliarsi però a quanto pare c’è, e stasera lo hanno dimostrato insieme.

Al GF VIP il confronto fra Nicolò ed Andrea con il papà Walter Zenga

Le parole che si sono scambiati sono molto importanti, tutte e tre le parti hanno manifestato la volontà di volersi riconciliare e voler costruire qualcosa insieme partendo dall’inizio e lasciando dietro le spalle quello che è stato il passato all’interno della famiglia.

Walter Zenga si è mostrato molto meno freddo rispetto all’intervento della scorsa volta ed, anzi, ha mostrato un lato paterno molto più sensibile ed attento alle attenzioni verso i propri figli. Un intervento che bisogna dire, nonostante le ulteriori polemiche, ha generato molti commenti positivi per l’aver messo il cuore ed aver mostrato magari un lato più fragile e paterno.

“Il passato non lo recuperiamo più, ad oggi bisogna rimediare, guardare avanti e cercare di fare le cose che non sono state fatte in passato“ ha dichiarato Walter Zenga. Per poi aggiungere: “Voglio un bene dell’anima a voi due anche se con tuo fratello mi sono visto di più. Abbiamo una famiglia molto allargata” ha sottolineato il padre dei due ragazzi.

“Non mi interessa più di quello che è stato, di quello che avrebbe potuto essere, dei libri e di quello che è stato scritto sui social” ha ribadito l’uomo mostrandosi ormai stanco di tutto quanto è accaduto e volenteroso nei confronti dei propri figli per ricostruire il loro rapporto.

A questo ha risposto il figlio meno famoso di Walter, il giovane Nicolò Zenga che ha detto: “Ci sono colpe da tutte le parti. Ti chiedo scusa se ti ho ferito“. Nicolò si è mostrato pronto a ricostruire ciò che sembrava essersi perso fra lui ed il padre.

Più irrigidito invece è stato il giovanissimo Andrea Zenga che ha chiesto anche al proprio papà di fare maggiore attenzione ai sentimenti provati dai propri figli. Andrea chiede al suo papà Walter di “farlo sentire maggiormente a casa”. Il leggendario calciatore si è mostrato comprensivo anche su questi punti dicendo: “Se hai necessità che io venga a Osimo perché è meglio non c’è alcun problema“.

Infine, concludendo il suo intervento al GF VIP Walter Zenga ha detto ai suoi figli: “Vi voglio bene ragazzi“. Parole molto semplici, ma le più importanti da dire in questo caso.

Pace fatta nella famiglia Zenga? E’ sicuramente una strada tutta in salita secondo Nicolò. La strada però c’è, difficile, però “quando arrivi in cima il panorama è meraviglioso“, così come detto da Walter Zenga.