Al GF VIP il giovane Pierpaolo Pretelli incontra la mamma del suo bambino, Ariadna Romero, per la seconda volta. “Un amore travolgente” che ha lasciato il segno in lui.

I fan del giovane Pierpaolo Pretelli sanno benissimo l’amore che ha legato lui e la mamma del suo bambino, la bellissima Ariadna Romero. Un amore che li ha tenuti assieme con forza e che li ha portati ad avere uno splendido bambino simbolo del forte amore che c’è stato.

Il bellissimo ragazzo ha sempre dichiarato che i due si erano lasciati per l’immaturità di entrambi. Pierpaolo ha infatti detto di non essere stato pronto a capire gli aspetti del carattere di Ariadna soprattutto dopo il parto. Il tutto lo ha portato ad allontanarsi, in parte sentitosi trascurato.

Pierpaolo Pretelli è andato avanti, almeno così sembra, ed ha conquistato il cuore della bellissima Giulia Salemi. Il loro primo bacio è stato davvero molto amato dal pubblico. Questa sera il confronto fra i due.

Ariadna Romero incontra Pierpaolo Pretelli al GF VIP

I due si sono incontrati, seppur separati dalla glass room, con un misto di emozioni e di sguardi di gioia e di affetto.

“Mancano poche settimane, non puoi permetterti di arrenderti, proprio lei” lo esorta la giovane mamma del piccolo Leo. “Bussa alla mia porta quando vuoi, sai che ho traslocato, ti apro e dormi con lui” aggiunge la bellissima Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli ne ha approfittato per ringraziare la donna per la meravigliosa mamma che è. “Una madre con la M maiuscola” commenta il giovane Pierpaolo mentre Alfonso Signorini l’ha definita “una donna meravigliosa“. In effetti durante il corso del GF VIP la donna in ogni suo intervento era stata sempre apprezzata dal pubblico del piccolo schermo.

Ariadna Romero ha infatti dato un apporto assolutamente positivo durante i suoi incontri con il suo ex all’interno della casa del GF VIP esprimendosi sempre con parole di incoraggiamento e di vicinanza verso di lui, spronandolo a dare del suo meglio ed arrivare fino alla fine.

Infine anche l’incontro fra lei e Giulia Salemi, la nuova fiamma del giovane Pierpaolo Pretelli. Le due si sono mostrate molto serene nel parlare ed anzi sembra che si conoscano davvero da molto tempo. Ariadna Romero inoltre ne ha approfittato anche per “riportare alla realtà” la coppia dicendo loro che “solo lei sa come sta Leo perchè lo vive ogni giorno“.

Molto significativo a tal proposito anche l’intervento della volta scorsa ed anche di stasera da parte di Elisabetta Gregoraci che li aveva esortati a ritrovare l’amore nel caso in cui vi fosse ancora fra i due.

