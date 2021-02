Jolanda e Leonardo Renga sono i figli di Francesco avuti da Ambra Angiolini. I due, ormai adolescenti, hanno fatto di recente una rivelazione

Jolanda e Leonardo Renga sono i due figli di Francesco Renga. Il cantante parteciperà all’edizione 2021 di Sanremo con il brano “Quando trovo te” e cercherà ancora di stupire il pubblico da casa con la sua bellissima voce, così come quando fece tanto parlare di se con la canzone “Angelo”.

Francesco però, oltre a essere un artista molto conosciuto, è anche un uomo bellissimo e molto apprezzato dal pubblico femminile. Proprio per questo spesso è stato al centro di vicende legate al gossip: andiamo a scoprire meglio la sua storia e quella dei suoi due figli.

Jolanda e Leonardo Renga, i figli di Francesco e Ambra

Francesco Renga ha fatto parlare molto di se soprattutto nel 2015, ovvero quando ha ufficializzato la fine della sua lunga relazione con la showgirl ed attrice Ambra Angiolini. L’ex ragazza di Non è la Rai, infatti, è stata la compagna del cantante per ben undici anni, dal 2004 al 2015, prima di fidanzarsi con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Francesco invece si è riaccompagnato con la biondissima Diana Poloni.

Proprio da questa relazione sono nati Jolanda e Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 16 e 14 anni. Lei è spesso presente nelle foto sui social di mamma Ambra, a cui somiglia in una maniera impressionante. Lui invece è meno presente sui social e raramente compare in pubblico.

Il rapporto tra Ambra e Francesco è stato davvero difficile dopo la rottura della relazione, ma è stato proprio grazie ai loro figli che i due hanno trovato un nuovo equilibrio. Ora vivono entrambi a Brescia, in due appartamenti molto vicini, tanto che i due ragazzi hanno potuto stare con i genitori anche durante il periodo del lockdown.

La rivelazione dei due ragazzi in una recente intervista

Entrambi i genitori, dunque, continuano ad essere presenti in maniera costante nella vita di Jolanda e Leonardo. A volte anche troppo. Questo almeno secondo i due ragazzi che, ormai adolescenti, hanno raccontato in un’intervista di sentirsi in imbarazzo quando Francesco e Ambra li accompagnano a scuola con la macchina.

Insomma, una classica crisi di rigetto adolescenziale.