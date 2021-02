Stasera ci sarà la decima puntata di MasterChef Italia ed i concorrenti saranno chiamati a due prove durissime. Ospite Andrea Tortora

Questa sera, a partire dalle ore 21, andrà in onda il decimo episodio della decima edizione di MasterChef Italia. E, come sempre in questi programmi, più ci si avvicina alle fasi finali più la competizione si inasprisce ed aumenta il livello di difficoltà. E nella puntata di stasera gli 8 concorrenti rimasti saranno messi davvero a dura prova e dovranno mostrare tutte le loro abilità se vorranno ancora continuare a sperare nella vittoria.

Saranno 3 le prove principali che gli aspiranti chef dovranno affrontare stasera, due delle quali davvero complicate. Si parte con una Mistery Box senza ingredienti, dove a farla da padrone sarà invece il tipo di cottura che i concorrenti potranno scegliere per cucinare il loro piatto. Tre di questi verranno scelti dai giudici per l’assaggio ed il migliore avrà un vantaggio nell’invention test di oggi.

MasterChef Italia, prova di pasticceria e skill test nella puntata del 18 febbraio

Per la prova creativa di questa settimana bisognerà sfoderare la propria inventiva e maestria nel campo della pasticceria. Sarà infatti Andrea Tortora, pastry chef con tre stelle Michelin, l’ospite d’onore della decima puntata. I concorrenti saranno chiamati ad utilizzare delle tecniche a loro sconosciute per realizzare un dessert. Anche qui, colui o colei che riuscirà ad impressionare il giudice d’onore avrà un vantaggio per la prova successiva.

E veniamo al piatto forte della serata, ovvero lo skill test: come dice letteralmente la parola tradotta dall’inglese, si tratta di una prova di abilità in cui gli aspiranti chef dovranno mettere in pratica tutto quello che hanno appreso in queste settimane. Ci saranno 3 test in totale: chi fallirà i primi due salirà in balconata e dovrà affrontare la sfida finale che sarà senza appello. Chi non riuscirà a passare il test, infatti, sarà eliminato e dovrà abbandonare ogni sogno.

Nell’ultima puntata è stato Maxwell, il giornalista americano trasferitosi a Roma, ad abbandonare lo show. A chi toccherà stasera?