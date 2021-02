Andrea Tortora guida la quarta generazione di pasticcieri della sua famiglia, e gestirà la difficile prova di pasticceria della decima puntata di Masterchef.

Nella decima puntata di Masterchef, in onda questa sera, 18 febbraio 2021 alle 21:15 su Sky Uno, gli 8 aspiranti chef in gara dovranno affrontare tre ardue prove, tra cui lo Skill Test con il re della pasticceria italiana. L’ultimo Skill Test per i concorrenti di Masterchef, sarà quello di affrontare Andrea Tortora nella prova di pasticceria, ma chi è il giovane pasticciere con cui dovranno scontrarsi i concorrenti?

L’avventurosa carriera di Andrea Tortora

Inizia a mettere le “mani in pasta” già da piccolo, Andrea, che è cresciuto trai laboratori e i forni dove i suoi genitori e i suoi nonni lavoravano. Il pasticciere, infatti, porta avanti la quarta generazione di pasticcieri della sua famiglia, con grande orgoglio.

È nato sotto il segno dell’acquario il 14 febbraio del 1986. Il giorno dell’amore, lo stesso che mette ogni giorno per fare del suo lavoro la sua più grande passione, dal primo giorno in cui ha iniziato a lavorare in un laboratorio di pasticceria vicino casa.

Di lì in poi, Andrea ha capito che questo doveva essere il suo mestiere, così ha deciso di potenziare il suo talento frequentando l’Istituto Alberghiero Luigi Carnacina a Valeggio sul Mincio. Dopo il diploma, si è lanciato in una serie di avventure in giro per l’Italia e poi per il mondo arrivando a Parigi al Ledoyen di Christian Le Squere fino al St. Hubertus a Singapore.

Prima di spostarsi oltre i confini italiani, Andrea Tortora ha lavorato a Verona, seguito dal suo maestro Maurilio Giacomelli, e poi al St. Hubertus del Rosa Alpina Hotel & Spa, a San Cassiano di Val Badia, un’esperienza che ha arricchito la sua carriera di grandi soddisfazioni. È stato nominato Maestro Pasticcere dell’Ampi, miglior pastry chef per il Gambero Rosso e per Identità Golose nel 2017 e per la Guida dell’Espresso nel 2018.



L’esperienza di Val Baldia gli ha fatto capire che era arrivato il momento per lui di fare qualcosa di ancora più grande: una sua pasticceria a Salò dove i protagonisti saranno i grandi lievitati, i dolci della tradizione cremonese ed altre specialità come il torrone e il mandorlato.

Il suo progetto AT Patissier ha reso i suoi panettoni tra i più famosi del mondo, e sono pubblicizzati sia sui suoi profili social che sul sito Web del suo progetto.

Oltre la pasticceria: la vita privata di Andrea Tortora

Andrea Tortora è un ragazzo dal grande entusiasmo che ha saputo come portare alle stelle quella che è la storia e la passione di famiglia. Uno dei suoi marchi distintivi è proprio la determinazione, che a soli 35 anni l’ha portato ad essere uno dei volti più conosciuti del mondo della pasticceria.

E, infatti, ha sempre messo al primo posto il suo mestiere e la sua carriera, provando a tenerla separata dalla sua vita privata, facendo trapelare poco di quello che c’è dietro alla sua vita. Anche sui suoi profili social è molto riservato, di lui sappiamo che ama i nuovi inizi e viaggiare, e per questo durante gli anni ha cambiato posto spesso e con facilità.

Curiosità su Andrea Tortora

Al di là della sua carriera e della sua vita privata, ci sono alcune curiosità sul pasticciere che si devono conoscere.