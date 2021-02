Sandra Milo e l’amore senza età: “Ho 88 anni, il mio fidanzato 49, ci vogliamo un gran bene”. Per l’ex attrice anche un look tutto nuovo

Sorridente, bella e dolce. Nulla a confronto di un’età ormai importante, e soprattutto mai doma anche rispetto ad avversità e difficoltà della sua vita. Sandra Milo è sempre raggiante e solare, mantenendo inalterato il suo fascino anche ora che non è, di certo, una ragazzina. L’ex attrice sfilò nel 2019 insieme al suo fidanzato sul Red Carpet di Venezia 2019, e di recente ha raccontato la sua storia.

Alessandro Rorato ha 49 anni, e gli 88 anni della Milo non sono un problema. “E’ un gran lavoratore, ha un carattere d’altri tempi, sembra un cavaliere”. L’ex attrice parla della sua relazione, che nonostante la notevole differenza d’età procede bene, senza rimpianti. Il pensiero più importante della Milo sono i figli, ma lei deve tanto al suo compagno. “Ci siamo conosciuti a una cena a Venezia – ha raccontato l’attrice a Domenica In – era dolce, gentile e pieno di attenzioni per me”.

Sandra Milo e il suo nuovo look che fa discutere i suoi follower

Il compagno della Milo è un imprenditore nel mondo della ristorazione e degli alberghi. “L’amore più grande sono i miei figli, ma questa persona mi dà grande sostegno”. Sandra Milo è sempre spigliata, solare e giovanile. La sua età da “nonna” non la condiziona in nulla, anzi. Recentemente ha fatto parlare sui social perché si è presentata con un look tutto nuovo: capelli nero cenere che ha esibito con soddisfazione, raccogliendo molti consensi e anche qualche immancabile critica.

Ma la diva ha subito rassicurato tutti: “E’ solo una parrucca, non temete”. E in effetti la chioma bionda l’accompagna da sempre, ed è difficile vedere la Milo con un look diverso. Eppure qualcuno ha ipotizzato che Sandra si fosse realmente tinta i capelli, salvo rispondere che si trattava di una parrucca a seguito di alcune critiche. Non dovrebbe essere così, ma è netta la preferenza dei suoi ammiratori per la “classica” chioma bionda.