Million Day giovedì 18 febbraio, questi sono i cinque numeri vincenti. Scoprite subito se avete vinto e come potete partecipare al gioco



Ogni giorno Lottomatica propone il Million Day: 1 milione di euro che aspetta un fortunato giocatore e il meccanismo è facilmente intuitivo.

Come partecipare all’estrazione? In fondo è facilissimo e richiede poco tempo: basta giocare 1 euro e provare ad indovinare una combinazione di 5 numeri. Per chi gioca, il compito è facile: deve scegliere 5 numeri, in mezzo a quelli tra 1 e 55, e poi piazzare la giocata aspettando le 19, momento dell’estrazione.

Il milione di euro, premio più alto del concorso sarà consegnato soltanto da chi indovina tutti e 5 i numeri vincenti. Ma la formula del gioco prevede che anche con 2, 3 e 4 numeri esatti sarà possibile vincere tutti gli altri premi minori. Basterà consultare l’estrazione tutti i giorni, in programma verso le 19. Per fare un confronto con l’ultima estrazione, la combinazione vincente del 17 febbraio è stata questa.

Quanto e quando si vince:



5 numeri indovinati: 1000000 euro

4 numeri indovinati: 1000 euro

3 numeri indovinati: 50 euro

2 numeri indovinati: 2 euro

Million Day, estrazione del 18 febbraio 2021

Ecco i numeri vincenti di oggi 18 febbraio: 3 – 15 – 28 – 40 – 51