Andrea Pucci oggi è un comico e presentatore molto apprezzato. Ma prima di avere successo faceva tutt’altro nella vita

Oggi è un comico e presentatore di successo e possiamo apprezzarlo alla conduzione del reality “La pupa e il secchione e viceversa”, in onda in queste settimane su Italia Uno. Tutti conoscono Andrea Pucci per i suoi sketch o anche per la sua fede calcistica che lo ha reso uno dei protagonisti di “Tiki Taka”, il programma dedicato al calcio di cui lui spesso è l’ospite fa valere le ragioni dell’Inter.

Eppure, come tutti gli artisti, prima della fama e del successo la vita di Andrea era totalmente diversa e nessuno poteva immaginare una carriera così importante nel mondo dello spettacolo. Anche perchè non tutti sanno che i suoi inizi in tv sono arrivati quasi per caso. Pucci amava stare al centro dell’attenzione fin da bambino, ma è negli anni novanta che arriva la sua svolta personale: viene infatti notato da Tiberio Timperi che lo invita a partecipare a “La sai l’ultima?”, celebre programma in cui ci si sfidava a colpi di barzellette. Ma cosa faceva il comico prima di diventare famoso?

Andrea Pucci, la sua vita prima del successo

Nato a Milano il 23 agosto 1965, Andrea Pucci (il cui vero nome è Andrea Baccan) è un cabarettista molto apprezzato che ha raggiunto l’apice della carriera con i suoi monologhi a Colorado, seguiti anche da varie ospitate tv, partecipazioni marginali ad alcuni film e anche due libri pubblicati.

La sua famiglia è di origini venete: il padre è originario di un piccolo paesino nella provincia di Padova, Stanghella, mentre la madre è di Pressana, in provincia di Verona. Per molto tempo Andrea ha lavorato nella tabaccheria di famiglia a Milano, mentre poco prima dei suoi esordi televisivi ha svolto la professione di gioielliere.

Oggi Andrea ha una relazione con la brasiliana Priscila Prado. Pucci ha anche una figlia, Rachele Baccan, a cui è molto legato: famosissima è una lettera che le dedicò durante un suo spettacolo.