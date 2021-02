Il GF VIP è uno dei programmi più seguiti del momento. Questa notte però accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato. Il motivo lo ha spiegato Signorini.

Il Grande Fratello Vip sta per concludersi. Siamo ormai agli sgoccioli e manca davvero poco tempo alla fine di questa tutto pepe parentesi di televisione italiana iniziata a Settembre 2020. Da allora, dobbiamo dirlo, ne sono successe delle belle ed i concorrenti non si sono risparmiati nulla.

Dalle “finte storie d’amore” fra Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko a quella fra lei e Massimiliano Morra. L’amicizia speciale fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, poi la storia d’amore fra lui e Giulia Salemi. Come dimenticarci poi di personaggi come Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Insomma, quest’anno il GF VIP non ha badato a gossip e polemiche, regalando soprattutto momenti di stupore e meraviglia. Stanotte però accadrà qualcosa di davvero molto particolare. Scopriamo cosa è successo.

Stop alla diretta di stanotte del GF VIP: i motivi della decisione

Un avviso comparso sui social del reality show ha mandato in tilt il pubblico della diretta 24 ore su 24, soprattutto quello notturno. Una notizia che in fin dei conti lascia un po’ tutti spiazzati ma di cui aveva già parlato precedentemente lo stesso conduttore dello show, Alfonso Signorini.

Nelle storie su Instagram del Grande Fratello è apparso un avviso sulla diretta di stanotte: si fermerà dall’1 alle 9 per degli interventi tecnici. Si tratta di interventi che avevano già programmato, come hanno specificato nel messaggio. Quindi nulla legato a qualche avvenimento che si è invece verificato nelle ultime ore.

Molto probabilmente infatti il tutto è da associarsi a quanto annunciato ieri da Alfonso Signorini. Si sta infatti sperimentando di andare in differita di 5 minuti in modo tale da poter evitare di mandare in onda episodi spiacevoli o che magari possano davvero creare molte polemiche.

Il tutto sembra non essere del tutto piaciuto ai fan della trasmissione e più accaniti sostenitori della diretta, dove, a dire di molti, sarebbe possibile vedere la realtà delle cose e non qualcosa di montato. Voi cosa ne pensate?

Chiedo: come mai questa settimana la diretta su Mediaset Extra non è in diretta ma in differita di 5minuti? Non ho capito! #gfvip #sovip #tzvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) February 23, 2021

Regia in differita: noi vedremo il live 24h come al solito ma qualche minuto dopo rispetto a quando le cose succedono davvero. Così che la regia può avere quei 5 minuti per scegliere cosa NON far vedere, cosa censurare, e quali raccomandati mandare avanti! #GFvip #PRELEMI — Come una stella di✨ (@stefani22311299) February 22, 2021