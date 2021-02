Un incidente molto grave ha colpito il golfista Tiger Woods che purtroppo è rimasto ferito. Subito si sono precipitati i soccorsi ma la situazione è difficile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiger Woods (@tigerwoods)

Il mondo del golf e dello sport in generale si sono fermati quest’oggi dinnanzi ad una notizia così tragica, ma per fortuna ancora non irreparabile. Il leggendario golfista ha purtroppo subito un grave incidente che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Molte ore di apprensione, di attesa e di paura sia per la famiglia che per tutti i fan dello sportivo che negli anni è diventato famosissimo. Il tutto è accaduto a Los Angeles alle 7 di questa mattina e si attendono ulteriori sviluppi per comprendere le condizioni fisiche e psichiche dopo l’incidente.

Un grave incidente ha colpito il golfista Tiger Woods

Tiger Woods è rimasto vittima di un incidente d’auto nella mattinata di Los Angeles. L’auto del famosissimo golfista si è ribaltata nel tratto di strada tra Rolling Hill Estates e Rancho Palos Verdes, il tutto con danni davvero molto notevoli così come si può notare in foto.

I soccorsi appena giunti sul posto sono riusciti, secondo quanto raccontano i media statunitensi, a liberare il famoso golfista dalla sua auto distrutta grazie a delle cesoie idrauliche. Un momento molto difficile ma che per fortuna ha permesso di salvare la vita allo sportivo.

La polizia di L.A. ha dichiarato che Woods non pareva essere sotto l’effetto di alcolici ma ovviamente non possono ancora essere completamente escluse altre sostanze fino a quando non saranno effettuati gli esami tossicologici. Nei giorni scorsi il famosissimo golfista aveva annunciato che il recente intervento alla schiena avrebbe potuto metterlo fuori combattimento per il Masters di aprile ad Augusta.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti laddove forniti.