Ti sei mai chiesto perché il tuo partner non ti fa la proposta? Forse è perché fa parte dei cinque segni zodiacali meno adatti al matrimonio.

Tutti sogniamo il famoso “e vissero felici e contenti” che fa da epilogo a moltissime fiabe e storie, vero?

Bene, la risposa a questa domanda è… forse no!

Tantissime persone non guardano favorevolmente al matrimonio e, spesso, si trovano a scontrarsi con partner che invece non sognano altro se non una grande festa od un appuntamento in Comune!

Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali che non vogliono assolutamente sposarsi perché sanno che non riusciranno ad adattarsi alla vita matrimoniale.

Segni meno adatti al matrimonio: c’è anche il tuo partner?

Il matrimonio è un argomento che, prima o poi, arriva a “funestare” le conversazioni di tutte le coppie di lunga data.

Tra chi vuole assolutamente sposarsi e chi, invece, non ci ha mai pensato prima spesso si creano dei veri e propri divari che possono diventare molto pericolosi!

Oggi, per fortuna, sposarsi non è più un obbligo od una necessità e si è trasformato, quindi, in una scelta consapevole, dettata solo dai nostri desideri.

Non tutti, però, pensano che il matrimonio sia “l’ambiente” perfetto per loro!

Abbiamo già scoperto quali sono i segni zodiacali più infedeli ed anche quali sono quelli più sfortunati in amore.

Oggi leggiamo la classifica dei cinque segni meno adatti al matrimonio (ed anche per quale motivo è meglio evitare di “rinchiuderli”).

Speriamo non ci sia il tuo partner!

Scorpione: quinto posto

Anche se sono un segno decisamente faticoso, a cui piace essere al centro dell’attenzione e che spesso si “dimentica” degli altri in favore dei propri desideri, lo Scorpione è in fondo alla nostra classifica dei segni meno adatti al matrimonio.

Il motivo per cui si trova al quinto posto è che, spesso, il matrimonio non rientra nei suoi piani perché non riesce a vedersi con una sola persona per tutta la vita!

Questa concezione, però, viene completamente rivoluzionata quando incontra qualcuno che lo colpisce davvero.

Il problema più grande è che lo Scorpione ascolta solo sé stesso: per sposarsi, quindi, deve convincersi… da solo!

Toro: quarto posto

Concreti, pratici e con i piedi per terra.

I nati sotto il segno del Toro sanno essere romantici, questo è certo, ma mai in maniera troppo convenzionale o scontata!

Per loro il matrimonio è un’istituzione superata e faticano a vedersi sposati.

Certo, anche se non pensano al matrimonio questo non vuol dire che rifiuterebbero in toto l’idea.

Andrebbero semplicemente convinti della validità di questo passaggio: ma chi vorrebbe mai fare una proposta di matrimonio seguita da una spiegazione su PowerPoint?

Sagittario: terzo posto

Anche se sono dolci e teneri, dei veri e propri bambinoni, i nati sotto il segno del Sagittario non sono materiale da matrimonio.

Il motivo?

Sotto questo segno troviamo persone che sono molto indipendenti e che difficilmente rinuncerebbero al proprio stile di vita per “fonderlo” con qualcun altro!

Se è vero che sono ingenui come bambini è anche vero, infatti, che i nati sotto il segno del Sagittario possono diventare egoisti in un batter d’occhio!

Abituati a fare come vogliono, il matrimonio rappresenta per loro una vera e propria gabbia.

Gemelli: secondo posto

Oggi sì, domani chissà?

I nati sotto il segno dei Gemelli guadagnano il secondo posto di questa particolare classifica grazie al loro modo di fare “duale”.

Un Gemelli, infatti, non è mai convinto delle sue scelte e, anzi, rischia di cambiare idea appena prende una decisione “definitiva”.

Per questo motivo sono uno dei segni meno adatti al matrimonio!

Non farebbero altro che interrogarsi, ossessivamente, sulla decisione presa per poi convincersi che devono assolutamente rivoluzionare tutto.

Insomma, il matrimonio o l’idea di sposarsi si trasformerebbe in poco tempo in un vero e proprio incubo: meglio evitare!

Bilancia: al primo posto della classifica dei segni meno adatti al matrimonio

I nati sotto il segno della Bilancia sono in assoluto le persone meno adatte per sposarsi.

Perché? Il motivo è legato alla loro personalità dirompente, da veri spiriti liberi!

Una Bilancia, infatti, sente sempre il bisogno di porsi nuovi orizzonti, nuovi limiti e nuovi obiettivi: questo vuol dire, però, che spesso non riesce ad accontentarsi e vuole sempre fare un passo in più.

Per quanto questo atteggiamento mentale sia eccellente in molti ambiti, purtroppo finisce anche per rendere difficile avere un rapporto sentimentale stabile con loro.

Insomma, il segno meno portato per il matrimonio è proprio la Bilancia.