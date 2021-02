Dramma Lady Gaga: lei è a Roma per girare un nuovo film, a Los Angeles sparano al dogsitter e rapiscono i suoi amatissimi cuccioli

Appena il tempo di sbarcare a Roma per recitare nel nuovo film di Ridley Scott, Lady Gaga è piombata nel dramma. Come ha raccontato infatti il ‘Daily Mail’ la stella del pop è stata raggiunta da una terribile notizie: il dog sitter che si occupava dei suoi amatissimi cani è stato ferito gravemente e due dei tre animali sono stati anche rapiti.

Una vicenda ancora tutta da chiarire ma che ha risvolti drammatici, secondo quanto ha riferito il quotidiano, Ryan Fischer (questo il nome del dog sitter) nella serata americana di mercoledì’ 24 febbraio stava portando a spassi Koji, Miss Asia e Gustavo, i tre bulldog francesi della star a West Hollywood.

All’improvviso due uomini armati avrebbero assalito l’uomo sparandogli al petto senza lasciargli il tempo di difendersi e hanno portato via anche i cani. In realtà però uno è stato recuperato subito, Miss Asia, e riconsegnato alla famiglia di Lady Gaga. Degli altri due invece almeno per il momento nessuna traccia e ufficialmente anche nessuna richiesta di riscatto.

Lady Gaga

Ryan Fischer è stato trovato dagli agenti agonizzante ma cosciente ed è stato subito trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni serie anche se non sappiamo di più. Come riferisce il ‘Daily Mail’, anche se non ci sono conferme ufficiali da fonti della polizia, i sospetti sarebbero due maschi di colore con cappellini da baseball in testa. E sarebbero scappati con una BMW bianca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miss Asia (@missasiaxoxo)

In mancanza di notizie ufficiali, difficile capire se il rapimento sia un atto casuale o pianificato, ma soprattutto se i cani siano stati prelevati per un riscatto per essere rivenduti. Resta il fatto che Lady Gaga è molto affezionata ai suoi animali: li porta spesso con lei sul set o quando partecipa a spot pubblicitari. E per Miss Asia ha anche creato un profilo Instagram seguuito da oltre 200mila follower nel mondo.

Per questo, secondo l’informatissimo sito di gossip TMZ, avrebbe già offerto una taglia di 500.000 dollari a chi le restituirà i cani, “senza fare domande”. Probabile comunque che i rapitori fossero a conoscenza dei piani della cantante e che quindi sapessero dei suoi impegni di lavori all’estero in queste settimane.

Lady Gaga a Roma per il film di Ridley Scott e vestire i panni di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci assassinato nel 1995. Un altro impegno prestigioso nel mondo del cinema dopo ‘A Star is born‘ ma la sua testa per ora è tutta a casa e al dramma che si sta consumando in queste ore.