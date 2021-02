Lady Gaga è nella Capitale dove girerà “Gucci”, il nuovo film di Ridley Scott. Sui social impazzano stravaganti ipotesi

Lady Gaga è a Roma. La famosissima cantante italo-americana è stata paparazzata ieri nella Capitale italiana, vestita con un abito leopardato e una mascherina borchiata mentre passeggiava per il centro della città.

Il motivo della sua presenza in Italia è noto: in questi giorni infatti si sta girando nel nostro Paese il nuovo film di Ridley Scott “Gucci” che racconta il “caso” di Patrizia Reggiani, condannata nel 1995 per aver orchestrato l’assassinio del suo ex marito Maurizio Gucci, nipote del fondatore Guccio Gucci.

La showgirl sarà la protagonista assoluta della pellicola che vedrà tra gli altri un cast di tutto rispetto. Al suo fianco ci saranno grandissimi nomi: Jeremy Irons, Adam Driver, Robert De Niro, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney.

Lady Gaga in Italia. I fans: “Invitatela a Sanremo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

Il fatto che Lady Gaga sia a Roma proprio nei giorni in cui si svolgerà il Festival di Sanremo ha stuzzicato la curiosità dei suoi fans: per loro sarebbe davvero un grandissimo spettacolo vederla salire sul palco dell’Ariston e regalargli una performance da urlo. Sono davvero tanti che ipotizzano o chiedono una sua presenza a Sanremo.

Perché non approfittare di Lady Gaga in Italia e invitarla a #Sanremo2021 😭 pic.twitter.com/6WpsvCpQea — È cultuVale ✨ (@AlbiIndecente) February 25, 2021

Nonostante le richieste dei fans però, con tutta probabilità, Stefani non sarà ospite al Festival della Canzone Italiana. In realtà era stata più vicina a parteciparci lo scorso anno, ma anche lì alla fine non se ne fece nulla. C’è invece chi, tra il serio ed il faceto, ipotizza che la cantante sia in Italia inviata dai brasiliani per festeggiare la vittoria di Dayane Mello al GF VIP. Se così fosse, sarebbe contentissimo Neymar…

Lady Gaga è arrivata a Roma, entrerà nella casa del #GFVIP come ospite a sorpresa per festeggiare #DayaneMello vincitrice. pic.twitter.com/z9vheICz26 — petolinda cazzarò ◉ (@esteemportugal) February 24, 2021