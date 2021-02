Morgan e Bugo non hanno ancora dimenticato il litigio dello scorso anno a Sanremo. In vista della nuova edizione, Morgan attacca ancora il suo (ex) amico

Prima che la pandemia di Coronavirus prendesse piede, in Italia uno degli argomenti più chiacchierati riguardava il clamoroso litigio di Bugo e Morgan al Festival di Sanremo 2020. I due interruppero l’esibizione durante la canzone, con Bugo che lasciò il palco lasciando Morgan da solo a suonare. Un episodio che fece il giro dei social e di cui si parlò molto.

A un anno di distanza le polemiche tra i due non si sono placate. Evidentemente nemmeno l’anno di pandemia ha portato la “pace”. Tra loro, ormai non scorre più sangue. La dimostrazione è l’ennesimo attacco che Morgan ha rifilato al suo collega. Bugo parteciperà alla prossima edizione di Sanremo come concorrente: ovviamente da solo, questa volta. Morgan, invece, rimarrà a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Sanremo 2021, Morgan attacca ancora Bugo: “La sua canzone fu bocciata”

E l’ex cantante dei Bluvertigo ha approfittato per attaccare ancora il suo ex partner. Sui suoi profili social, Morgan lancia una frecciata non da poco: “La sua canzone era stata bocciata”, riferendosi proprio a Bugo. In una “storia” su Instagram, l’artista spiega: “La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata“.

Di certo non una bella pubblicità per il suo ex amico. E qualche settimana fa, in un’intervista a Canale 5, lo stesso Morgan aveva ancora attaccato Bugo. La polemica è nata perché la canzone di Morgan non è stata scelta per il Festival di quest’anno: “Hanno chiamato Bugo solo perché era lui. La sua canzone è bella, ma tanto vale chiamare anche me. Insieme avremmo fatto un po’ di casino”. Insomma, è evidente che Morgan non ha preso bene l’esclusione…