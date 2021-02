Sanremo 2021, Diodato aprirà il Festival con Fai Rumore, brano vincitore di tutto un anno fa, nonché tra le canzoni simbolo della pandemia

E’ stata scelta la canzone che aprirà il prossimo Festival di Sanremo, in arrivo il 2 marzo con la prima puntata. Non si tratta di un brano in gara, ma di uno “special guest”. Sarà il vincitore della scorsa edizione, Diodato a cantare sul palco (vuoto) dell’Ariston “Fai Rumore”, il brano che ha vinto la scorsa edizione, ottenendo un clamoroso successo.

È stata questa la singolare scelta della produzione: infatti, Sanremo quasi mai si era aperto con l’esibizione della canzone vincitrice dell’edizione precedente. Stavolta, il direttore artistico Amadeus ha fatto questa scelta perché “Fai rumore” è stata un po’ la canzone simbolo dell’ultima edizione del Festival.

Sanremo, ecco la canzone che aprirà il Festival

Pochi giorni dopo la proclamazione del brano vincitore, in Italia e poi nel resto d’Europa è scoppiata la terribile pandemia da Coronavirus. Un incubo che iniziò e che ancora oggi perseguita il mondo intero. Per questo motivo, “Fai Rumore” è per molti l’ultimo “ricordo” della vita serena e normale che tutti avevamo prima della pandemia.

Un po’ come quello slogan “andrà tutto bene” così in voga un anno fa. La canzone di Diodato fu utilizzata per sperare e consolarsi. Anche per questo Amadeus ha deciso di cominciare il nuovo Festival proprio con questa esibizione, sperando che possa essere di buon augurio. E quindi, per la prima volta il Festival di Sanremo si aprirà con la prima canzone sul palco: quella vincitrice della scorsa edizione.