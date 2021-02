Il campione del PSG prende le parti alla sua connazionale Dayane Mello e mette benzina sul fuoco nella “guerra” tra Italia e Brasile

E’ guerra aperta sui social tra Italia e Brasile. Questa volta però, nulla a che vedere con la storica rivalità calcistica tra le due nazioni che possono vantare il maggior numero di coppe del mondo, anche se a ravvivare la rivalità ha contribuito proprio un calciatore.

Si tratta di Neymar che, rispondendo ad un post su Instagram, ha fatto capire di voler sostenere la sua connazionale Dayane Mello per la vittoria finale del Grande Fratello italiano. Ma andiamo con calma. Nonostante gli attacchi ricevuti durante questa edizione del GF VIP, Dayane è sempre stata molto amata e supportata nel suo paese.

Anche dopo il duro confronto avuto ieri con Tommaso Zorzi sono tantissimi i suoi connazionali che continuano a spingere per la sua vittoria, e già in passato era stato messo in dubbio il meccanismo del televoto italiano che avrebbe permesso alla brasiliana di accaparrarsi tantissimi voti provenienti dal Sudamerica.

Per tutta risposta moltissimi italiani si sono riuniti in gruppi virtuali sui social e hanno minacciato di interferire con le votazioni del Big Brother brasiliano. Una sorta di vendetta a colpi di televoto. Ed è qui che entra in gioco Neymar.

Neymar e il messaggio sul post che parla di Dayane Mello

Su Instagram, infatti, è stato pubblicato un post dalla pagina brasiliana “Hugogloss” in cui si parlava proprio di come i brasiliani avessero aiutato Dayane Mello a raggiungere la finale del GF VIP e di come, per vendetta, i nostri connazionali stessero tentando di interferire con l’edizione brasiliana del reality. Il tutto in un tono sarcastico di sfida.

Ebbene Neymar, sempre molto attivo sui social, non se l’è fatto ripetere due volte e ha risposto per le rime, abbracciando simbolicamente il fucile e dichiarandosi pronto alla chiamata alle armi: “Volete la guerra? Allora l’avrete. Comincerò con una pizza di pollo con catupiry (un tipo di formaggio molto comune in Brasile) che in Italia non esiste”. Ovviamente si tratta di una provocazione del tutto inoffensiva, visto che al termine del post c’è anche una faccina con lo smile. Ma ora sappiamo per chi fa il tifo O’Ney.