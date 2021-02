In pochi lo conoscono perché è sempre rimasto lontano dalle luci dei riflettori. Ecco chi è Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni sarà una delle super ospiti dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. La sua partecipazione è stata già da tempo confermata da Amadeus. La cantante milanese salirà per l’ennesima volta sul palco dell’Ariston. La Vanoni, infatti, nella sua lunga carriera, ha già partecipato otto volte alla principale kermesse musicale italiana.

A queste otto partecipazioni bisogna aggiungere anche tre ospitate che Ornella Vanoni ha fatto negli ultimi anni. Quella di quest’anno sarà dunque la sua dodicesima presenza al Festival di Sanremo, una statistica invidiabile che in pochissimi possono vantare nel panorama musicale italiano.

In pochi sanno che Ornella Vanoni ha un figlio, Cristiano Ardenzi, nato dal matrimonio con l’impresario teatrale Lucio Ardenzi. La sua riservatezza ha fatto in modo, in tutti questi anni, che si parlasse poco di lui. Ma noi vogliamo raccontarvi tutti i dettagli sulla sua vita, i particolari, i retroscena sulla vita privata e professionale.

Chi è Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni

L’unico figlio di Ornella Vanoni si chiama Cristiano Ardenzi. È nato nel 1962 ed è il figlio dell’impresario teatrale Lucio Ardenzi, noto con il nome d’arte di Lucio Minunni. Ardenzi e la Vanoni si sono conosciuti nel 1960. La cantante milanese veniva da un periodo di forti delusioni dal punto di vista sentimentale.

Aveva appena interrotto la sua relazione con il regista Giorgio Strehler, che era sposato e aveva deciso di lasciarla. In più era stata più volte tradita da Gino Paoli, per il quale la Vanoni nutriva un forte sentimento. L’incontro con Lucio Ardenzi servì ad Ornella per cancellare il suo dolore. I due sono stati sposati per diversi anni e il loro matrimonio è terminato nel 1972.

Lucio Ardenzi è scomparso nel 2002 e la Vanoni gli dedicò una lettera, pubblicata dal Corriere della Sera: “Questa sera farò lo spettacolo che devo fare e sarà lo spettacolo della vita, quello che dobbiamo recitare al meglio finché ne avremo la possibilità. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”, scrisse la Vanoni rivolgendosi all’ex marito appena defunto.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Pino Strabioli, la Vanoni ha dichiarato che “per tutti i figli delle donne di successo è molto complicato”, riferendosi alla volontà di Cristiano di non voler vivere sotto la luce dei riflettori. E ancora: “Sono la nonna più straordinaria del mondo, ma mio figlio mi tiene d’occhio quando sto con i miei nipotini. Mi guarda con sospetto”, ha ammesso la Vanoni.

Cosa sappiamo di Cristiano Ardenzi? In realtà di lui si sa pochissimo; ha 58 anni e ha sicuramente dei figli, visto che la stessa Ornella Vanoni ha parlato più volte dei suoi nipotini. Non ha account social ufficialmente registrati e di lui non si conosce nemmeno il mistero. Segno evidente che, quando c’è la volontà di farlo, si riesce davvero a tutelare la propria privacy, nonostante una madre così ingombrante.

