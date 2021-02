Durante un quiz televisivo in Islanda un concorrente ha dato di matto per aver perso il gioco. Lo scatto di rabbia inaspettato

Ammettetelo: anche voi, almeno una volta nella vita, vi siete infuriati fino a perdere la testa per qualcosa di molto futile come magari una partita a carte, una scommessa persa o una partita al vostro videogame preferito. Probabilmente in quel momento non c’era nessuno a riprendervi, altrimenti avreste fatto più o meno come il protagonista della storia che vi stiamo per raccontare.

Come ben sapete i quiz televisivi sono da sempre uno dei format più amati dal pubblico a casa che si diverte a competere con i concorrenti o anche a supportarli sperando che riescano a vincere le grosse cifre messe in palio. In Islanda c’è uno show particolarmente famoso, chiamato “Gettu Betur”, che tradotto significa “Fai una domanda migliore”.

In questo programma due squadre di tre concorrenti si sfidano per aggiudicarsi il montepremi. Si tratta di rispondere il più velocemente possibile a delle domande riguardanti temi di cultura generale. Già abbiamo visto in alcune occasioni partecipanti amareggiati o disperati per essere stati beffati sul più bello dai loro avversari, ma quello che ha combinato Jon Jurundur è andato davvero oltre ogni limite.

Islanda, il video del concorrente che impazzisce in diretta

Siamo alla fase finale del programma e la conduttrice Kristjana Arnarsdóttir pone una domanda ad entrambe le squadre. Uno dei concorrenti è il più lesto a premere il pulsante e a rispondere correttamente: con quel punteggio, la sua squadra si aggiudica la vittoria della puntata ricevendo anche un bell’applauso del pubblico.

La cosa però ha fatto perdere la testa a Jon, concorrente della squadra perdente. Il ragazzo ha lanciato in aria un bicchiere d’acqua, poi ha gettato a terra la sua postazione ed è uscito dallo studio, il tutto mentre la presentatrice attonita non sapeva che fare. La trasmissione è poi proseguita nell’imbarazzo generale, mentre in sottofondo si sentivano ancora i rumori di Jon che distruggeva qualcosa dietro le quinte. Ecco il video della puntata “incriminata”.