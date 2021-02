Brutta disavventura per il gatto di CR7. La sua compagna Georgina ha raccontato i dettagli dell’incidente in un’intervista

Brutta disavventura per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. In questo caso nulla a che vedere con la loro salute e quella dei loro figli, ma a vedersela brutta è stato il loro gatto Pepe che è incappato in un brutto incidente al punto di rischiare la vita.

Del resto chi vive tanti anni con un animale lo considera a tutti gli effetti un componente della famiglia ed è difficile rimanere impassibili quando si verifica una situazione spiacevole che mette a repentaglio la vita del proprio compagno di tutti i giorni. Ed in questo caso anche le persone ricche e famose non sono esenti dal dolore.

Il gatto di Ronaldo e Georgina ricoverato in Spagna

Come potete vedere da questa e da altre foto e stories postate sia da Georgina che da CR7, Pepe compare spesso sui social della coppia come un vero e proprio componente della famiglia. Da circa un mese però il gatto è sparito. Questo perchè qualche tempo fa ha subito un incidente ed è stato investito. Dopo qualche giorno l’attaccante della Juve ha deciso di spedirlo in Spagna col suo jet privato per fargli ricevere le migliori cure in una clinica specializzata.

Lo ha raccontato la stessa modella alla rivista Instyle che ha dedicato la copertina dell’ultimo numero proprio a Ronaldo: “Ha rischiato di morire. E’ stato ricoverato un mese e mezzo in terapia intensiva in clinica. E’ stato un grosso spavento, ma ora Pepe si sta riprendendo”.

Il micio, un rarissimo esemplare di canidian Sphynx, continuerà la convalescenza a casa della sorella di Georgina. Questo anche perchè, nonostante l’incidente, i figli della coppia continuavano a giocarci e per l’animale invece è meglio rimanere a riposo.