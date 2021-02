GFVip, Tommaso Zorzi contro Dayane Mello: “Ti fingi lesbica per fare la splendida in tv”, Dopo aver rivelato il suo amore per Rosalinda, la modella brasiliana viene duramente attaccata dall’influencere. L’accusa è di fingere a tutti i costi



Il GF Vip si avvia alla conclusione (lunedì prossimo, 1 marzo, la finale) e gli ormai pochi concorrenti nella casa se le danno di santa ragione. Dopo la puntata di ieri e l’addio alla casa del Grande Fratello da parte di Andrea Zenga, scoppia una furiosa lite tra i due finalisti, Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

Ormai l’influencer milanese ne ha per tutti, e nella notte si è scagliato contro la modella brasiliana. L’accusa è molto forte, vale a dire di aver finto di essere omosessuale (Dayane ha dichiarato il suo amore per Rosalinda) per tentare di giocarsi le ultime “carte”.

GF Vip, è guerra tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi

Tommaso non ci ha visto più, soprattutto perché la Mello lo attaccò duramente dopo che Zorzi dichiarò di essersi innamorato di Francesco Oppini. Ed evidentemente l’influencer se l’era legata al dito, visto che la scorsa notte ha avuto modo di attaccare duramente Dayane: “L’amore per Rosalinda è una ca**ta” – ha tuonato – si finge lesbica per fare la fi*a”, ha detto ancora.

Mai difeso Dayane a prescindere.

“Io so cosa vuol dire innamorarsi di una persona dello stesso sesso, tu non sai nulla”. Zorzi ha parlato di mancanza di rispetto verso gli omosessuali, accusando apertamente Dayane di fingere questo innamoramento nei confronti di Rosalinda Cannavò, che intanto ha cominciato una storia con Andrea Zenga, il quale è stato appena eliminato.

