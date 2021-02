Anticipazioni GF Vip 26 febbraio: tutti contro tutti, Stefania Orlando rischia. Arriva la penultima puntata del Grande Fratello Vip

Tutto pronto per la puntata di oggi, venerdì 26 febbraio, del GF Vip: ormai la finale si avvicina a grandi passi. L’ultimo atto andrà in scena lunedì 1 marzo. Ecco perché quella di stasera è realmente la puntata della “resa dei conti”, dove molto probabilmente si assisterà a un vero e proprio “tutti contro tutti”.

Penultimo atto con Alfonso Signorini che cercherà di dirimere le polemiche, e i due opinionisti Pupo e Antonella Elia pronti, come sempre, a punzecchiare a destra e manca. Il clou della puntata di oggi è il “duello” tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò per chi dovrà abbandonare la casa. Sarà l’ultima eliminazione prima della finale.

Un puntata che vi lascerà senza parole 😍

La semifinale di #GFVIP vi aspetta oggi, in prima serata, su #Canale5 e @MediasetPlay 💥 pic.twitter.com/VZr4ACUDpD — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

GF Vip, resa dei conti tra Rosalinda e Dayane e ultima eliminazione al televoto

Una vera e propria beffa uscire all’ultima curva: ecco perché i concorrenti ci tengono molto a evitare l’eliminazione. Questa tensione fa aumentare i dissapori tra gli inquilini e le polemiche. Ormai, utilizzando un gergo calcistico, gli schemi sono saltati e le amicizie all’interno della casa del GF VIP sono diventate marginali. Priorità è evitare l’eliminazione e raggiungere l’ultima puntata di lunedì, anche a costo di rimandare i chiarimenti personali quando il GF Vip sarà finito.

Il Televoto deciderà chi tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò lascerà la casa. Si parlerà molto dei rapporti tra l’attrice siciliana e Dayane Mello, che da ormai ex amiche stanno polemizzando da molti giorni. Scambi di accuse e ripicche sono ormai all’ordine del giorno. Intanto, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e la stessa Dayane Mello sono già in finale e aspettano l’ultimo elemento per comporre il quartetto che si contenderà il titolo di vincitore di questa edizione del GF Vip.