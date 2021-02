Rosalinda e Dayane hanno ancora qualcosa da dirsi; Adua Del Vesco, infatti, ha già preparato una lettera d’addio. Ecco cosa c’è scritto.

Sarà una serata decisamente piena di avvenimenti quella di stasera al Grande Fratello VIP.

Il televoto di stasera, infatti, determinerà il destino di due delle protagoniste più amate del famoso reality show, che va avanti (ormai) da più di cinque mesi. Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò si “sfideranno” al televoto e chi perderà dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello. Rosalinda, quindi, ha deciso di scrivere una lettera per i suoi compagni d’avventura. Un capitolo importante lo ha riservato alla coinquilina con cui ha condiviso di più questa esperienza, Dayane Mello.

Le due hanno da subito fatto coppia fissa, supportandosi reciprocamente nei momenti difficili e diventando, l’una per l’altra, un punto di riferimento all’interno della Casa. La coppia Rosalinda e Dayane però nell’ultimo periodo ha avuto non pochi problemi, dall’intromissione tra le due di Andrea Zenga alla nomination di Dayane alla coppia Rosalinda – Stefania, ha messo in serio rischio di uscita la sua ‘amata’.

Rosalinda e Dayane: cosa è successo tra di loro

La puntata di oggi, venerdì 26 Febbraio, del Grande Fratello VIP promette di essere veramente emozionante (qui trovate tutte le anticipazioni).

Questa sera, infatti, si sfideranno al televoto Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando; chi perde dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

Dopo cinque mesi di competizione, abbandonare ad un passo dalla finale deve essere veramente terribile.

Rosalinda, però, ha deciso di prepararsi al peggio ed ha scritto una lettera di suo pugno per tutti i concorrenti della Casa.

Stefania Orlando, infatti, si è già dimostrata un “osso duro” quando si tratta di batterla al televoto; nonostante i fan di Rosalinda siano decisamente agguerriti (vi basta fare un giro su Twitter per constatarlo), l’attrice si aspetta di uscire questa sera.

Per questo motivo, quindi, Rosalinda ha preso da parte Samantha De Grenet. Il motivo?

Leggerle la bozza di una lettera che la stessa Rosalinda sta scrivendo in queste ore con riferimenti a tutti i concorrenti.

Tra di loro, ovviamente, non manca la tanto amata ed odiata Dayane Mello, con cui Rosalinda ha avuto un rapporto decisamente difficile.

Tra storie d’amore tormentate e dichiarazioni di guerra, Rosalinda e Dayane hanno tenuto tutti sulle spine per molti mesi.

Non ultimo, poi, una sorta di coming out ha decisamente reso la situazione veramente ambigua tanto che anche Andrea Zenga ha proferito parole decisamente forti nei confronti di Dayane.

Che cosa ha scritto, però, Rosalinda nella sua lettera?

Ecco il testo della lettera di Rosalinda ai concorrenti

“Vorrei dirvi tante cose ma non so da dove iniziare. Scherzo! […] Ovviamente se Sami starà leggendo questo messaggio vorrà dire che io sono fuori a scolarmi una bottiglia di vino con Andrea alla faccia vostra. Il motivo per cui ho deciso di scrivervi è perché ho riflettuto molto su tutto il lungo viaggio fatto qui e su come ognuno di voi abbia lasciato in me ricordi bellissimi e anche insegnato molto.”

Per Andrea Zelletta ‘O croccantino, Rosalinda non ha altro che parole dolci: ” […] Ma cosa più importante è la tua genuinità che ti rende spontaneo, un amico leale ed un uomo con la U maiuscola. […] Sei un amico speciale, lo sei sempre stato per me dimostrandolo con i fatti. Ti voglio un bene dell’anima, ti meriti il meglio.”

Per Tommaso Zorzi: “Tommi, dopo un inizio burrascoso con un epilogo per fortuna positivo. Devo ammettere che anche grazie a te ho avuto il coraggio di liberarmi di macigni. Ti stimo immensamente […] dietro la tua maschera di cinico spietato c’è un cucciolo di riccio tibetano pronto a dare e ricevere tanto amore“.

A Stefania Orlando: “Tra sconti iniziali e parole volate qua e là frutto anche della mia costante posizione in difesa posso dire soltanto dire che oggi ti voglio tanto bene. Sì perché alcune critiche e riflessioni che all’inizio hai fatto nei miei confronti mi hanno […] stimolata ad avere un approccio diverso alla vita. […] Ps. hai una sensibilità unica, perdona le parole del passato.”

Ed infine per Dayane Mello: “Ultima ma non per importanza. Tu che stai in cima a tutte le classifiche che si possano fare. Il nostro rapporto è stato speciale, unico, altalenante ma vero. Fuori so che sarà tutto diverso e se vorrai, come ti ho sempre detto, le porte del mio cuore sono aperte per te, sempre. Ti voglio bene.”

Come le ha detto poi Samantha De Grenet la lettera è veramente “bella” e non è “troppo lunga”.

“Si leggerà tutta”, afferma poi la conduttrice romana.

Il messaggio di Rosalinda, comunque, è chiaro. Tutto è perdonato e, anzi, la situazione tra lei e Dayane non potrebbe essere migliore.

Cosa succederà stasera?