Tommaso Zorzi e Rosalinda si sono resi protagonisti di uno scambio indiscreto sotto gli occhi delle telecamere. Ecco di cosa si stratta.

Nella Casa più spiata d’Italia c’è stato uno scambio decisamente “indiscreto” tra due dei protagonisti più seguiti.

Tommaso Zorzi, infatti, ha deciso di confrontarsi su un argomento piuttosto delicato ed intimo chiedendo direttamente notizie ad Adua del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò.

Ecco che cosa si sono detti.

Tommaso Zorzi a Rosalinda: “Tu sei etero o bisessuale?”

La Casa più spiata d’Italia ha regalato ai suoi spettatori un colpo di scena decisamente bollente nella puntata andata in onda ieri sera.

A quanto pare, infatti, la confessione spiazzante di Dayane Mello ha avuto un esito veramente inaspettato.

Dopo le sue parole sul rapporto con Rosalinda, infatti, ci sono state recriminazioni ed accuse anche pesanti.

All’inizio, infatti, Rosalinda e Dayane avevano una relazione piuttosto stretta e forte, sempre descritta come un amore veramente fraterno ed amichevole.

Peccato che dopo le varie dichiarazioni d’amore, Dayane abbia mandato Rosalinda in nomination spezzando, forse per sempre, il loro legame.

Il “voltafaccia” è arrivato dopo le innumerevoli crisi e litigate ed a seguito, anche, della conoscenza tra Rosalinda ed Andrea Zenga.

Cosa è successo, però, ieri?

A quanto pare, infatti, alle tre e mezza del mattino, ci sia stata una nuova “rivelazione”.

Mentre i VIP cercavano di trovare una motivazione dietro al comportamento di Dayane ed analizzavano la situazione, la conversazione ha preso una piega decisamente indiscreta.

Andrea Zelletta ha iniziato a chiedere: “A te? A te cosa piace?”.

Rosalinda ha cercato di mantenere la sua privacy, rispondendo che, alla fine, il suo orientamento sessuale era solo affar suo.

Poi, però, alla domanda più diretta posta da Tommaso Zorzi ha risposto:

“Io sono tutto quello che vuoi“.

A quanto pare, quindi, Rosalinda ha deciso di aprire il suo cuore agli italiani ed agli spettatori, decidendo di condividere quale sia il suo orientamento.

Non si tratta certo di un affare da poco.

Per quanto queste informazioni sono e dovrebbero essere una questione privata, sono in molti gli utenti che hanno apprezzato la presa di posizione ed il coraggio di Rosalinda.

Adesso, ovviamente, tutti aspettano la nuova “puntata” tra Dayane e Rosalinda per scoprire se le due torneranno a parlarsi o se il loro rapporto è ormai incrinato per sempre.