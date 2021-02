Andrea Zenga e Dayane Mello: che cosa è successo davvero tra di loro? Ecco tutte le dichiarazioni di Zenga a riguardo.

Ora che è uscito dalla Casa, Andrea Zenga ha potuto finalmente rispondere alle tante domande riguardanti la sua permanenza tra le mura più spiate d’Italia.

Proprio ieri, infatti, Andrea è stato ospite di un programma (Casa Chi, curato dal settimanale Chi) ed ha potuto ripercorrere tutta la sua esperienza al Grande Fratello.

Tra le tante dichiarazioni, Andrea ha parlato molto anche di Dayane Mello: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Andrea Zenga e Dayane Mello: “Lei non è il mio tipo di donna”

Anche se sperava di rimanere più a lungo, Andrea Zenga è stato eliminato dalla Casa del GF VIP.

Dopotutto, secondo le sue stesse dichiarazioni, si aspettava di uscire ma, lo sappiamo tutti, la speranza è l’ultima a morire.

Quest’ultima edizione del GF VIP, lunghissima e veramente piena di scoop, non dev’essere stata facile per i concorrenti.

Tra triangoli amorosi e dichiarazioni esplosive, non sono mancati gli scandali e gli scoop, ripresi dagli occhi curiosi delle telecamere. Andrea, poi, è stato protagonista di una situazione decisamente delicata, legata al suo rapporto con il padre Walter Zenga di cui vi avevamo parlato qui. Ieri, durante la partecipazione al programma Casa Chi, Andrea ha rilasciato molte dichiarazioni riguardo la sua esperienza dentro la Casa, esplorando molti argomenti decisamente importanti.

Tra questi, Andrea Zenga si è anche espresso su Dayane Mello e sul tipo di rapporto che hanno avuto.

Non solo, però! Le ultime dichiarazioni di Dayane, che hanno scatenato delle accuse piuttosto forti ed anche dei coming out veramente inaspettati, hanno creato un forte disagio anche ad Andrea. Lui, però, non ha potuto confrontarsi con i diretti interessati, visto che è stato eliminato dalla Casa poco dopo “il fattaccio”.

Andrea Zenga su Dayane Mello: “E’ stata una spina nel fianco”

“L’ho detto anche in puntata non ci ho capito niente, è stata una spina nel fianco in quel momento. Magari Dayane poteva essere più incuriosita da Rosalinda, non ho capito bene il ‘ti amo alla fine’, ma penso fosse più un ‘ti voglio bene’ “.

Secondo Andrea, dunque, le dichiarazioni di Dayane sono state una vera e propria spina nel fianco.

Un commento decisamente piccato, visto che tra i tre personaggi i rapporti sono stati decisamente stretti e poco chiari per molto tempo! Andrea e Dayane, infatti, hanno flirtato a lungo ma, almeno secondo quanto dichiara lui, si trattava solo di un gioco.

“Quello che c’era tra noi, se cosi si può dire, è stato un gioco. Nulla di più. Ci siamo limitati a giocare e io sono convinto di essere stato chiaro fin dall’inizio perché lei non rappresenta il mio ideale di donna, che è il suo completo apposto. Mi piace una donna, come Rosalinda, che è l’esatto opposto di quello che è lei. Io non so se Dayane volesse andare più a fondo, ma onestamente ci vedo molto distanti. Non siamo mai andati oltre una certa livello estetico”.

Per Andrea, quindi, il rapporto con Dayane è stato solo un passatempo, piacevole certo ma non profondo.

Come avrà valutato, quindi, la stretta amicizia che si è instaurata poi tra la modella brasiliana e Rosalinda?

Andrea Zenga e Rosalinda, infatti, hanno da poco approfondito più seriamente la loro conoscenza ma il figlio di Walter Zenga ha le idee molto chiare rispetto al loro rapporto.

“Io sono entrato nella casa verso dicembre e da quando sono stato con loro, Rosalinda è sempre stata se stessa. Senza mai indossare una maschera, ha mostrato tutti i suoi scheletri nell’armadio e io do importanza soltanto a quello che ho vissuto e provato in queste settimane con lei. Ho avuto la possibilità di conoscere la sua vera persona e mi baso solo su quello. Tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione“.

I due si sono lasciati andare a qualche bacio e qualche carezza (sempre secondo le dichiarazioni di Zenga) consapevoli, però, che il loro rapporto è appena agli inizi e che ci sono molte situazioni da chiarire.

“Ci sono stati dei baci tra noi perché c’è davvero tanta chimica. Magari, ecco, può essere capitato qualche abbraccio più intenso, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava davvero eccessivo, ci siamo limitati a qualche carezza. […] Quando ti trovi all’interno della casa, tutto è molto più ovattato e non ti accorgi delle conseguenze che ci sono fuori. Sicuramente Rosalinda avrà valutato bene tutte le conseguenze del caso e qualsiasi decisione prenda, io resterò al suo fianco”.



Ora non ci resta che aspettare le dichiarazioni di Dayane e di Rosalinda quando usciranno dalla Casa.

Cosa ne penseranno di queste parole?