Rosalinda Cannavò chiude con Dayane Mello: “Non rivolgermi più la parola”. Nella puntata del GF Vip un colpo di scena che ha spiazzato tutti

La puntata di ieri, lunedì 22 febbraio 2021, del GF Vip è stata piena di tensioni e di colpi di scena. Sullo sfondo, l’eliminazione di Andrea Zenga: ma a tenere banco sono stati i furiosi litigi che hanno visto protagonista una delle finaliste, Dayane Mello.

La modella brasiliana ha scatenato un putiferio quando ha annunciato di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, l’attrice siciliana con la quale è nata una bella amicizia. Un rapporto intenso, forse troppo, con tanto di baci saffici. Nel frattempo Rosalinda si è innamorata di Andrea Zenga, in barba alla sua relazione decennale col fidanzato siciliano. A quest punto la Mello è andata in difficoltà, e si è allontanata dalla Cannavò.

Rosalinda-Dayane: il motivo del litigio

Tra le due è calato il gelo, e ci sono state anche discussioni. Fino alla clamorosa rivelazione di ieri: Dayane Mello ha rivelato di essersi innamorata di Rosalinda, da qui la sua reazione dopo la storia tra l’amica e Andrea Zenga. Una “mossa” che è sembrata finta a tutti gli altri concorrenti della casa: a partire da Tommaso Zorzi, che ha duramente attaccato la modella, passando per Stefania Orlando, fino ad arrivare alla stessa Rosalinda, che si è molto risentita.

Il motivo non è certo la rivelazione sull’amore dell’amica, ma per la clamorosa nomination. La siciliana è scoppiata in lacrime e ha tuonato: “Non rivolgermi più la parola, non più niente da dirti”. Un rapporto ormai ai minimi termini, con la nomination che ha fatto definitivamente scoppiare la crisi tra le due amiche.